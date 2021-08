Fahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall in Argenbühl

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr von der B 12 bei Schaulings abgekommen ist.

Polizeiangaben zufolge war die 31-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Isny unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam und ein Schild überfuhr. In einem Acker kam ihr Fahrzeug zum Stehen. Wegen einem Atemalkoholgehalt von etwa 0,7 Promille und ihren leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort veranlassten Polizeibeamte eine Blutentnahme.

Am Auto der Frau entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, den Schaden am Verkehrsschild schätzt die Polizei auf etwa 150 Euro. Die 31-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.