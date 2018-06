Fährt der Bus künftig über die Eglofser Straße?

Welche Haltestellen bedient der Bus von Wangen nach Isny und zurück, wenn die Bauarbeiten für den Eisenharzer Dorfplatz erst mal losgegangen sind? Diese Frage hat der Gemeinderat Argenbühl am Mittwochabend unter dem Tagesordnungspunkt „Vermischtes“ ausführlich und kontrovers diskutiert.

Weshalb so kontrovers? Weil es Rätin Barbara Kempter (CDU) sauer aufstößt, dass der Bus künftig Unter- und Obervorholz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr anfahren wird.

Hintergrund: Bisher fährt die Linie 7542 über die Isnyer Straße rein, dreht um den Dorfplatz eine Schleife und fährt wieder raus. Während der Bauarbeiten im Dorfkern und auch danach wird es diese Schleife nicht mehr gegeben. Die bisherige Planung sieht vor, dass der Bus künftig von Wangen kommend beim Moorbad einbiegt, durchs Dorf durchfährt, die Haltestelle Dorfplatz weiter bedient und dann über die Isnyer Straße raus in Richtung B 12 fährt. Aus Isny kommend wäre die Runde genau umgekehrt.

Eine Planung, die nicht nur die Anwohner in Unter- und Obervorholz erheblich verärgert. Auch die Anlieger der Eglofser Straße machen mobil. Sie wollen den Busverkehr nicht vorm eigenen Haus haben.

„Alle Betroffenen wissen von Anfang an, was mit den Bauarbeiten im Dorfkern auf sie zukommen wird. Und auch der Gemeinderat“, sagte Bürgermeister Josef Köberle verärgert. Es solle jetzt bitte keiner so machen, als seien ihm die Fakten nicht bekannt gewesen. „Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dann planen Sie doch selbst“, rief Köberle den Räten zu. Eine andere als die bisher geplante Lösung könne es gar nicht geben.

Das wiederrum sahen einige Räte anders. Sie brachten eine neu zu installierende Wendeplatte auf Höhe der Hofstelle Rummel ins Spiel. Der Bus könnte bei dieser Alternative ähnlich fahren wie bisher. Barbara Kempter stellte den Antrag, über diese Variante schon in der nächsten Sitzung zu beraten. Dem erteilte Köberle eine Absage. Dazu seien zu viele Vorplanungen notwendig. Seiner Meinung nach reiche es aus, die Busproblematik im Herbst zu thematisieren.

Da die Mehrheit sich aber für Kempters Vorschlag aussprach, wird die Busproblematik in einer der nächsten Sitzungen Thema sein.