Erstmals auch „Jugend musiziert“-Teilnehmer geehrt

Es ist eine schöne Tradition, wenn die Gemeinde Argenbühl in jedem Jahr ihren Sportvereinen für ihre Arbeit dankt und ihnen die Gelegenheit gibt, die Erfolgreichsten unter ihnen für eine Ehrung vorzuschlagen. Am Donnerstagabend war es im Eisenharzer Rathaus wieder soweit.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung hatte Bürgermeister Roland Sauter auf eine Premiere hingewiesen. Erstmals wurden auch die Teilnehmer an den Wettbewerben zu „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. Sauter wies auf die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Unterricht an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu hin und sagte: „Wir tun dies umso lieber, wenn das Engagement auch noch Früchte trägt.“

JMS-Zweigstellenleiter Olaf Brandes stellte die sieben Schülerinnen und Schüler vor, die –wie die Sportler auch – mit „Talent, Geduld und Ausdauer, dank eines guten Teams und guter Trainer wie vor allem auch eines fördernden Umfelds“ besondere musikalische Leistungen erbracht haben: Monika Kolb (Klarinette), Manuel Zodel (Tuba), Felix Wetschorek (Kontrabass) und das Schlagzeug-Ensemble Katja Kempter (auch Trompete), Vadim Bussovikov, Laurenz Mayer und Kevin Bühler. Hatten alle am 55. Regionalen Wettbewerb erfolgreich teilgenommen, so schaffte es Manuel Zodel bis zum Bundeswettbewerb und errang dort einen ausgezeichneten dritten Preis.

Dass die Sportler im vergangenen Jahr ihre Heimatgemeinde wieder würdig vertreten und den Namen Argenbühl weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht haben, das war erneut von Bürgermeister Sauter zu erfahren. Wie er daran erinnerte, dass die Gemeinde durch die Bereitstellung entsprechender Einrichtungen dazu beitrage, dem hohen Maß an persönlichem Engagement gerade für die Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden.

„Jeder zweite Argenbühler ist Mitglied in einem Verein“, freute sich der Rathauschef und schloss in den Dank und die Anerkennung alle ein, die in irgendeiner Weise „am Sportbetrieb und den herausragenden Leistungen der Ausführenden ihren Anteil haben“. Dann war es an den Vorständen der Sportvereine, ihre Berichte abzuliefern. So freute sich Manfred Warschke vom SG Christazhofen über seine Volleyballerinnen, die ungeschlagen Meister in der „Eichenwaldrunde“ geworden waren. Der Vorsitzende nannte die Fähigkeit, sich über eine lange Zeit mit etwas zu befassen, als eine der Pluspunkte des Mannschaftsports und vergaß nicht, Sandra Freigang besonders zu erwähnen, die gleich drei Altersstufen trainieren würde.

„Mit Sport Gesundheit fördern“ war das Motto von Vorstand Richard Offinger, der die Spitzen des Sportvereins Eglofs vorstellte. Obwohl nicht alle für den Verein selber antreten, so zeigte sich Offinger doch stolz auf „seine Eglofser“. Da war zunächst das Ehepaar Angelika und Ludwig Kirner, das im März die BW-Landesmeisterschaft der Senioren im Tanzsport gewonnen hatte.Dann Ski-Langlauf-Ass Hannah Ellgass, die auf dem Siegertreppchen bei den Württembergischen Meisterschaften stand.

Auch die Fußballerinnen Vera Ellgass und Solveig Schlitter sind immer wieder für eine positive Nachricht gut. Die für den SV Albenweiler in der Bundesliga Süd antretenden jungen Damen haben im Bewertungszeitraum mit ihrer Mannschaft den 3. Tabellenplatz errungen. Schließlich die 14 Jahre junge Michelle Haseitl, die in der koreanischen Kampfsportart Taekwondo glänzte.

Ratzenried ist bekannt für seine tollen Fußballer. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass es laut Vorstand Tobias Müller gerade „Fußballverrückte“ waren, die den TSV Ratzenried 1966 aus der Taufe hoben. „Nach 24 Jahren konnten wir mit der ersten Mannschaft wieder die Meisterschaft in der Kreisliga A erringen“, freute sich Müller und hatte fast alle der 26 Spieler samt Trainer Markus Steidle mit nach Eisenharz gebracht, um sich feiern zu lassen.

Bleibt noch das „Aushängeschild“ des Turnvereins Eisenharz: die Turner, die zusammen mit Wangen in der dritten Bundesliga an den Start gehen. Und das nun schon ununterbrochen seit 2012. Guido Stadelmann stellte die „deutlich verjüngte Mannschaft“ vor. Dazu Mitglieder, die dem Verein auch in den Einzelwertungen alle Ehre machen.