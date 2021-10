Erster Aufschlag für die Eglofser Volleyballerinnen

Eine intensive Vorbereitung liegt hinter den Volleyballerinnen des SV Eglofs. Nach dem Abbruch der vergangenen Saison und einer sehr langen coronabedingten Spielpause starten die Volleyballerinnen hochmotiviert und voller Elan in die neue Saison.

Das bisherige Trainerteam, bestehend aus Carina Müller und Melanie Mader, hat sich dazu entschieden, den Posten abzugeben.Nach kurzer Suche konnten die Damen des SV Eglofs ihr Wunsch-Trainerteam Robert Durach, Julia Durach und Monika Gumboldt von sich überzeugen und für sich gewinnen. Das Trainerteam hat die lange und intensive Vorbereitung genutzt, um die beiden Damenmannschaften für die neue Saison optimal vorzubereiten und als Team, nach der langen Pause wieder optimal zusammenzufinden. Die erste Mannschaft spielt weiterhin in der Bezirksliga Süd, die zweite Mannschaft in der A-Klasse Süd 2. Alle Spielerinnen können gestärkt und gesund in die neue Saison starten.

Das Team muss auf die beiden Liberas Sandra Wirthensohn (pausiert) und Sabine Mayinger sowie Außenangreiferin Hanna Stahl (pausiert) und Mittelblockerin Stefanie Nowak (allzeit bereit als Aushilfe) verzichten. Verstärkt werden die beiden Teams durch Jugendspielerin Marie Gumboldt und drei Neuzugänge, die beiden Liberas Anna-Lena Mader und Nadine Kimmich, sowie Julia Bader. Die Trainerinnen Durach und Gumboldt sind ebenfalls bereit, bei der zweiten Damenmannschaft auf dem Spielfeld zu stehen.

Positiv gestimmt und optimistisch starten das Trainerteam und die Spielerinnen nun in die kommende Saison. Saisonziel beider Mannschaften ist es, sich möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern und eine Platzierung im oberen Drittel zu erreichen. Vor allem aber hoffen die Damen vom SV Eglofs, dass alle diese Saison gesund und verletzungsfrei abschließen können.

Am Samstag, 9. Oktober, ist es mit den ersten Aufschlägen soweit. Die Damen 2 des SV Eglofs starten in der A-Klasse mit einem Auswärtsspiel in Göggingen in die neue Saison. Die Damen 1 in der Bezirksliga bestreiten einen Tag später ihr erstes Spiel. Sie sind zu Gast beim VC Baustetten 2 und hoffen, wie die Volleyballerinnen der Damen 2, auf einen erfolgreichen Saisonstart.