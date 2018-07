Erste Vogelherd Challenge vom TV Eisenharz kommt bei Teilnehmern wie Zuschauern gut an

Am Wochenende hat das alljährliche Sportfest des Turnvereins Eisenharz mit einer Neuerung gestartet: Nachdem der über Jahre veranstaltete Mannschaftsmarathon auf immer weniger Teilnehmer zählen konnte und schließlich ganz ausfiel, gaben die Mitglieder Gebhard Loritz, Tobias Reich und Markus Schwarz den Impuls für etwas Neues: Die erste Vogelherd Challenge wurde geboren.

In der Tat gestaltete sich dieser Wettbewerb, bei dem jeweils ein Läufer und ein Mountainbiker ein Team bilden, als wahre Herausforderung. Galt es doch für die Sprinter, einen Rundkurs über 1,5 Kilometer zu bewältigen, um dann in der Wechselzone per Handschlag seinen Radler auf die Strecke (2,5 Kilometer) zu schicken. Und das innerhalb einer Stunde so oft wie möglich.

Bernd Stadelmann hatte nicht nur die von ihm genutzte landwirtschaftlich genutzte Fläche zur Verfügung gestellt, sondern diese auch lauf- und fahrtüchtig gemacht. Und die Ideengeber, die bereits im Herbst einen erfolgreichen Probelauf durchgeführt hatten, steckten den Parcours entsprechend ab. Wobei es dem Namen nach rund um den Eisenharzer Vogelherd beziehungsweise mit dem Rad auf die Anhöhe hinauf und wieder hinunter ging.

Die Zuschauer feuerten die 29 Teams gehörig an und freuten sich über jeden gelungenen „Stabwechsel“. Dies insbesondere zu dem Zeitpunkt, als sich der Sekundenzeiger der Uhr unaufhaltsam der Vollendung der vollen Stunde näherte. Die Regularien besagten, dass bis zum Gongschlag noch als gelaufene oder gefahrene Runde gewertet wurde, was das „Start- und Zieltor“ passiert hatte.

„Der Spaß stand im Vordergrund“, ließ Vereinsvorstand Engelbert Weber zu Beginn der Siegerehrung wissen. Er forderte dennoch dazu auf, mögliche Verbesserungsvorschläge bei ihm einzureichen. Um dann zu verkünden: „Auf jeden Fall werden wir diesen Ausdauer-Wettkampf im nächsten Jahr wiederholen.

Viel Applaus gab es auch, als Weber einen Scheck über 300 Euro an die Vertreterin des Vereins „Lichtblick“, Silvia Keckeisen, übergab. Es war genau die Hälfte des Betrages, der an Startgebühren eingenommen worden war.

Die Ergebnisse

Bei den reinen Frauenteams hatten Läuferin Andrea Schäfer und Bikerin Christine Maier die Nase vorne, bei den „gemischten“ Teams waren es Läuferin Monika Reich und Biker Tobias Reich. Bei den nur aus Männern bestehenden Zweier-Mannschaften trugen Florian Kolb und Matthias Maier den Sieg davon.