Endlich wieder Blasmusik für Generationen

Nach zwei Jahren Pause konnte die Musikkapelle Ratzenried am letzten Wochenende im Oktober endlich wieder in die Turn- und Festhalle zum traditionellen „Ratzenrieder Herbst“ unter dem Motto „Blasmusik für Generationen“ einladen. Den Übergang von der Sommer- in die Winterzeit gestalteten die Ratzenrieder Musikanten mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Mit dabei war außerdem die junge Blasmusikformation Hofenbrass.

Für den ersten Teil des Abends stellte Dirigent Gerald Auer ein abwechslungsreiches Programm aus Polkas, Märschen und Walzern zusammen. Die Ratzenrieder Musikanten spielten unter anderem den Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg, die Polka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl und den „Frühlingswalzer“ von Peter Schad.

Ein weiteres Stück des Abends verbindet die Musikkapelle bereits seit 2017 mit Gerald Auer, welcher aktuell als Projektdirigent bei der Kapelle tätig ist. Es ist der Marsch „Salemonia“ von Kurt Gäble. Dieser war eines der drei Stücke, welches die Ratzenrieder Musikanten beim Wertungsspiel im Rahmen des Kreisverbandmusikfests in Eglofs mit dem Ergebnis „hervorragend“ vortrugen. Zu dieser Zeit dirigierte Gerald Auer ebenfalls übergangsweise die Kapelle.

Durch den Abend führte zum einen Trompeter Heiko Kohn, der das Publikum mit seinen Witzen zum Lachen brachte. Daneben erfuhren die Zuhörer durch Gerald Auer verschiedene Informationen zu den Komponisten und ihren Stücken.

Nach einer kurzen Umbaupause übernahm die junge Blasmusikformation Hofenbrass die Unterhaltung des Publikums. Die neun jungen Musiker aus acht verschiedenen Musikkapellen rund um Leutkirch starteten mit einer Auswahl an traditioneller Blasmusik. Mit modernen Party-Hits, bei denen auch die Sängerin der Band ihren Einsatz hatte, sorgten sie bis zum Ende des Abends für Stimmung.