Elf Kinder bestehen Reitabzeichen

Elf Kinder im Alter von 6-12 Jahren haben bei Steffi‘s Ponyhof erfolgreich ihre ersten Reitabzeichen 10, 9 und 8 abgelegt.

Alle elf Kinder besuchen regelmäßig den Ponyhof in Argenbühl/Eglofs zum Reitunterrricht und haben jetzt in den Herbstferien mit einem dreitägigen Intensivkurs bei ihrer Trainerin Emily Preuß (Trainer C Leistungssport) sich spezifisch auf die Reitabzeichen vorbereitet.

Dieses erlernte Wissen rund um das Thema Pferd und das Reiten wurde nun von der Prüferin Andrea Bietsch (Pferdewirtschaftsmeisterin) überprüft. Putzzeug benennen, Krankheiten aufzählen, Mithilfe von Satteln und Trensen, sowie das selbständige Reiten in den Gangarten Schritt und Trab wurden bei den Kleinsten geprüft.

Das 10er Reitabzeichen bestanden Leonie Ohlinger, Philipp Bobinger, Mila Strahl und Amy Boldt. Das Reitabzeichen 9, in der noch in der praktischen Prüfung das Reiten im Galopp überprüft wurde, meisterten Mia-Sophie Kimmerle, Lara Schubert, Nina Schelling, Mara Ohmayer und Mara Kohl mit Bravour. Josie Preuß und auch Carina Marschall legten das Reitabzeichen 8 ab, wobei sie noch über kleine Sprünge reiten mussten und die theoretische Prüfung etwas detaillierter war.

Wir freuen uns sehr für den Nachwuchs im Reitsport und gratulieren allen Prüflingen herzlichst zur bestanden Prüfung - macht weiter so.