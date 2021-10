Eisenharzer Kindergarten wird jetzt erweitert

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben jetzt die Arbeiten zur Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Josef in Eisenharz begonnen. Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter erinnerte dabei an den langen, durch die Pandemie beeinträchtigten Planungsprozess.

„Was lange währt, wird endlich gut“, so Sauter zur Begrüßung. Bereits 2018 wurde mit den Planungen für den Erweiterungsbau des Kindergartens St. Josef begonnen und im Frühjahr 2020 wurde die Entwurfsplanung vom Gemeinderat beschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Virus wirbelt Zeitplan durcheinander

Doch dann kam Corona und die Folgen des Virus’ hätten vor allem den Zeitplan durcheinandergewirbelt. Trotzdem habe die Verwaltung die Zeit sinnvoll genutzt, Pläne optimiert und Fördermittel beantragt, die aufgrund der Corona-Krise von Bund und Land bereitgestellt wurden. So habe die Gemeinde für die Erweiterung und erst vor kurzem auch noch für die geplante Lüftungsanlage Zuschüsse bewilligt bekommen. Auch wenn die Stimmung durch die enorm steigende Materialpreise und Lieferschwierigkeiten kurzzeitig wieder gedrückt wurde, überwiegt die Freude über den Baubeginn, heißt es in der Mitteilung weiter.

Erfreut zeigte sich demnach auch Kindergartenleiterin Mathilde Gruber. Denn sie kann mit ihrem Team nach der Fertigstellung Nachwuchs aus dem Ort in vier Kindergartengruppen und drei Krippengruppen betreuen. Bürgermeister Roland Sauter hob ferner die Flexibilität im Umgang mit den Einschränkungen durch die Baustelle hervor.

„Schwesternhaus“ der Kirche musste weichen

Ferner würdigte er die Kirchengemeinde. Von ihr das so genannte „Schwesternhaus“ direkt neben dem Kindergarten erwerben können. Es wurde bereits abgebrochen und bietet laut Bericht jetzt die notwendige Fläche für die Erweiterung. Sauter betonte, wie sehr er die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und deren Funktion als Träger der Kindergärten schätze.

„15 Jahre bin ich jetzt schon Pfarrer in Argenbühl und habe es mir zur Aufgabe gemacht, alle Kirchen in Argenbühl zu sanieren. Das habe ich geschafft“, so Pfarrer Rupert Willburger. Und er ergänzte: „Sie, Herr Sauter, sind nach Argenbühl gekommen um alle Kindergärten zu sanieren. Und ich muss Sie loben, Sie sind gut dabei.“

Geht am Eisenharzer Kindergarten jetzt alles glatt ist für Sommer 2023 die Eröffnung des erweiterten Kindergartens geplant.