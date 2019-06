Eine famose Leistung: Ratzenried feiert den direkten Wiederaufstieg

Im bis zum letzten Spieltag offenen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Türk SV Wangen hat sich der TSV Ratzenried mit einem Punkt Vorsprung den Meistertitel 2018/19 in der Fußball-Kreisliga A III geholt und damit die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga Bodensee geschafft. „Wir haben mit Türk Sport zusammen die Liga dominiert. Wir sind, denke ich, total verdient Meister geworden und freuen uns wahnsinnig“, sagt Trainer Markus Steidle. 17 Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten TSV Röthenbach untermauern seine Aussage.

Nach drei Siegen zum Auftakt, kassierten die Ratzenrieder, die nach dem Abstieg um den Titel mitspielen wollten, am vierten und fünften Spieltag beim FC Wangen II (1:3) und gegen Scheidegg (2:3) die beiden einzigen Niederlagen. Das anschließende 1:1 in Deuchelried war der Auftakt zu einer Serie von 21 ungeschlagenen Spielen. Nur in den direkten Duellen mit dem Türk SV Wangen (0:0, 3:3) und zum Auftakt nach der Winterpause gegen Röthenbach (2:2) gaben die Ratzenrieder noch Punkte ab. „Wir haben eine wahnsinnige Konstanz an den Tag gelegt, insbesondere in der Rückrunde, und von 78 möglichen Punkten 64 geholt. Das ist wirklich eine famose Leistung“, sagt Steidle. Vor zwei Jahren hatten bereits mäßige 52 Punkte für den Bezirksliga-Aufstieg gereicht.

Schon zur Winterpause lagen Wangen und Ratzenried nur einen Punkt voneinander getrennt an der Tabellenspitze. Am 21. Spieltag verpassten die Ratzenrieder im direkten Duell den Sprung nach ganz oben. 3:1 führte Steidles Team bereits, vergab dann jedoch einen Strafstoß und brachte den Gegner zurück ins Spiel. Dieser konnte mit der letzten Aktion zum 3:3 ausgleichen und behielt die Nase vorn. Am 25. Spieltag jedoch patzte der Türk SV beim 1:1 in Dietmanns/Hauerz. Ratzenried schoss in Neuravensburg nach zweimaligem Rückstand in der 90. Minute das 3:2, siegte am Ende 4:2 und übernahm am vorletzten Spieltag erstmals die Tabellenführung. Diese wurde mit einem abschließenden 5:0 über Dietmanns/Hauerz ins Ziel gebracht. „Wir haben nicht nachgelassen, sind immer drangeblieben und haben den entscheidenden Patzer von Türk Sport ausnützen können“, lobt Steidle die Mentalität seiner Spieler.

„Kleiner Makel“: 86 Treffern stehen 35 Gegentore gegenüber

Als weiteren Erfolgsfaktor macht er die Spielstärke seiner Mannschaft aus, die am Ende mit 86 Toren die mit Abstand meisten Treffer erzielte. „Wir waren den meisten Gegnern überlegen. Da war in fast jedem Spiel klar, dass wir jederzeit ein oder zwei Tore mehr schießen können, als der Gegner“, sagt der TSV-Trainer. Ein „kleiner Makel“ sind aus seiner Sicht die 35 Gegentore. „Das ist schon ein Hebel, an dem wir in Richtung neue Saison arbeiten müssen.“

Bis auf Kai Herrmann, der zum künftigen Ligakonkurrenten SV Beuren wechselt, wird das Team um Kapitän Daniel Pareth und den langjährigen Landesligaspieler Manuel Schlude (Steidle: „So ein Spieler macht natürlich auch seine Nebenleute besser“) zusammenbleiben. Torschützenkönig Dennis Mihaljevic, der mit 32 Toren doppelt so oft traf, wie der zweitbeste Torjäger, bleibt dem TSV trotz des Interesses anderer Vereine ebenfalls treu, was Steidle ihm hoch anrechnet. Neben Spielern aus der eigenen Jugend wird „der eine oder andere“ externe Zugang den Kader verstärken.

Anders als 2017/18, als der TSV die ersten fünf Bezirksliga-Partien verlor, will Steidle dieses Mal erfolgreicher starten. „Ich denke, dass wir ein bisschen besser vorbereitet sind, weil wir ein Stück weit wissen, was auf uns zukommt. Auch unsere jüngeren Spieler haben dieses Bezirksliga-Jahr schon in den Beinen und sich noch einmal weiterentwickelt. Ich bin total davon überzeugt, dass wir dieses Mal in der Lage sind, die Klasse zu halten.“