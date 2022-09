Einbruch in Schlepperhalle - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Samstagnachmittag, 10. September, und Sonntagmittag in die Schlepperhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Kirchstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der Halle. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte aber nichts. Durch den Aufbruch entstand an der Tür der Halle ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Nun ermittelt das Polizeirevier Wangen wegen des Einbruchs. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die im Bereich der Kirchstraße im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 zu melden.