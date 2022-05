Einbrecher hebelt Terrassentür auf

In ein Wohnhaus eingestiegen ist in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter in der Straße „Zum Lanzenbühl“ in Siggen.

Der Einbrecher hebelte laut Polizei eine Terrassentür auf und durchwühlte mehrere Wohnräume sowie ein Nebengebäude. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Wangen zwischenzeitlich aufgenommen hat. Der Schaden, den der Täter an der Terrassentür und den Innenräumen des Hauses verursacht hat, wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.