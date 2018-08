Ein Hauch von „Born to be wild“ in Enkenhofen

In Enkenhofen waren am vergangenen Sonntag die Oldies los. Fahrer von Motorrädern und Gespannen aus nah und fern sind in das kleine Dorf gekommen, um sich auszutauschen und ihre Oldies, but Goldies den zahlreich erschienenen Zuschauern zu präsentieren.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein Gottesdienst abgehalten, worauf im Anschluss die Gefährte von Diakon Haller gesegnet wurden. Das Treffen, das von den Oldiefreunden Argenbühl veranstaltet wird, jährte sich heuer zum 15. Mal. Zwischenzeitlich fand es auch in Maierhöfen und Eisenharz statt. Jetzt ist es nach sieben Jahren wieder in Enkenhofen.

Hauptorganisator Xaver Huber freut sich über die vielen Ankömmlinge. Er habe bereits 120 Motorräder und 30 Gespanne gezählt. „ Das wichtigste ist eine gute Ankunft und ebensolche Heimfahrt“, sagte Huber. Er selbst ist im Besitz eines Oldtimer-Motorrads mit Beiwagen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin würde er damit gerne kleine Ausflugsfahrten unternehmen auf eine Distanz von plusminus 50 Kilometern. Da die Oldiegefährte jedoch auch meist von Senioren gefahren werden, fürchtet er um ein langsames Versiegen des Events.

Auch das Wetter spielte mit. Sonne und nicht zu heiße Temperaturen hielten zum Verweilen und Bestaunen der beeindruckenden motorisierten Zweiräder an. Doch Huber weiß auch, dass es für gute Motorradfahrer kein schlechtes Wetter gibt.