Ein Glücksfall für Argenbühl

l - 25 Jahre „Delphin Made im Allgäu“ war am Samstag Grund genug, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. 325 Personen aus den Bereichen Import, Handel und Systemberatung waren dabei, als Vertriebspartner und Mitarbeiter geehrt wurden, als der Betrieb besichtigt wurde und es sowohl Kulinarisches wie Musikalisches zu genießen galt.

Für Firmengründer und Geschäftsführer Helmut Grassinger und dessen Sohn Bernhard Grassinger war es eine besondere Freude, so viele Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde begrüßen zu können. Neben Gratulanten aus den großen europäischen Nationen waren auch Partner aus Zentral- und Südamerika wie aus asiatischen Staaten angereist. Für sie hatte Showkünstler Peter Jagusch ein kleines Programm zusammengestellt, den blasmusikalischen Part lieferte die Kapelle aus Wuchzenhofen.

Roland Sauter überbringt Glückwünsche

Für Argenbühl überbrachte Roland Sauter Grüße und Glückwünsche. Der Bürgermeister zeigte sich von der „Erfolgsgeschichte der Firma ProAir“ beeindruckt und betonte, dass man es nur als Glücksfall bezeichnen könne, wenn die Familie Grassinger in Eglofs-Reute „eine Heimat gefunden und sich so erfolgreich entwickelt hat“. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, eine Firma, die ihre Produkte in 40 Länder rund um den Erdball verkaufe, in einer ländlich geprägten Umgebung zu wissen.

Die Kommune sei sich bewusst, so der Rathauschef weiter, dass die Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende stetig verbessert werden müssten. Und er versprach: „Soweit die Gemeinde Einfluss auf relevante Standortfaktoren hat, werden wir dies auch tun.“ Um damit den geplanten weiteren Ausbau der Breitbandversorgung anzusprechen. „Erfreulich ist es, dass für ProAir die notwendigen baulichen Entwicklungsmöglichen geschaffen wurden, um die Geschäftstätigkeit in Argenbühl zu konzentrieren“, hielt Sauter vor Augen.

Mit der fertiggestellten Produktions- und Lagerhalle sowie mit dem in Bau befindlichen Bürogebäude sei dies gelungen, sagte der Bürgermeister, und er erinnerte daran: „Verwaltung und Gemeinderat haben Sie bei der Realisierung beider Vorhaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gerne unterstützt und den dafür notwendigen Befreiungen vom Bebauungsplan zugestimmt.“ Sauter fasste zusammen: „Arbeitsplätze, Steuerkraft und kommunale Investitionen sind durch die Leistungen von Firmen wie der Ihren möglich. Dafür spreche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern meinen Dank aus.“

Was alles an Forschung und Entwicklung dazu gehört, welche Ansprüche an die Funktion und Nachhaltigkeit gestellt werden und welche Schritte nötig sind, um die „Delphin-Geräte“ letztendlich versandfertig zu machen, das wurde bei den in Gruppen aufgeteilten Betriebsbesichtigungen deutlich. Und immer wieder fiel im Zusammenhang mit den Reinigungsgeräten, die Staub und Schmutz sicher und endgültig mit Wasser binden, das Zauberwort „Made in Germany“.