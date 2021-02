Ehepaar aus Eisenharz wartet vergebens auf einen Impftermin in Ravensburg

Im Amtsblatt vom 19. Februar ist es zu lesen. Das neue Netzwerk „Alna“ (Amtzell lässt niemand allein) vom Verein „Füreinander-Miteinader“ will allen impfberechtigten Personen eine Hilfestellung bei der Terminvergabe anbieten. Dies in dem Wissen, dass eine Zuteilung von Corona-Impfterminen in Ravensburg überaus schwierig ist.

Aber nicht nur das. Hans Roman, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender vom Verein „BürgerMobilität Amtzell“ weist darauf hin, dass den Verantwortlichen, „die eine solche Anmeldeprozedur erdachten und entwickelten“, nicht klar war, dass viele Bürgerinnen und Bürger „überhaupt keinen PC besitzen, geschweige denn, einen solchen bedienen können“. Auch sei man oft nicht in der Lage, die Hotline anzurufen und einen Termin zu buchen. Wie man die Menschen, die zu Hause gepflegt und/oder dazu noch bettlägerig seien, „komplett vergessen hat“.

Natürlich benötigt die Gruppe Alna dazu die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern. Unter der Telefonnummer 07520 / 9189754 kann ehrenamtliche Unterstützung angeboten werden.

Wer keine Fahrtmöglichkeit hat, dem hilft der Verein „BürgerMobilität Amtzell“. Über das bisherige Zwei-Tage-Angebot hinaus kann eine Fahrt zum Ravensburger Kreisimpfzentrum die ganze Woche über in Anspruch genommen werden – und das kostenlos. Zu beachten ist allerdings, dass mit dem BürgerMobil aktuell nur eine Person (auf der Rücksitzbank) und mit Mundschutz (FFP2-Maske) befördert werden kann. Sinnvoll ist es also, den Fahrtwunsch unmittelbar nach Vereinbarung des Impftermins und bei den bekannten Stellen anzumelden. (vsti)