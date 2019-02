Eglofserinnen sammeln wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Die Volleyballdamen des SV Eglofs haben den TSB Ravensburg und den SSV Ulm zu ihrem letzten Heimspiel für diese Bezirksligasaison empfangen. Den Damen war von Anfang an klar: Diese Spiele müssen sie gewinnen, denn alles was jetzt noch zählt, sind Punkte. Ansonsten ist eine Relegation beziehungsweise der direkte Abstieg unausweichlich.

Nach einer kurzen, aber intensiven Ansprache von Trainerin Inge Loritz starteten die Volleyballdamen voller Kampfgeist in ihr erstes Match gegen die Damen des SSV Ulm. Dank vielen Eigenfehlern des SSV und starken Aufschlägen des SVE ging der erste Satz klar mit 25:16 an den SV Eglofs. Auch im zweiten Satz bewiesen sie ihr Können und erhöhten den Druck auf die Ulmer Spatzen. Diese kämpften zum Glück unserer Mädels immer noch mit der niedrigen Hallenhöhe. Mit einem erneut eindeutigen Satzende von 25:12 gingen die Eglofserinnen in den dritten Satz. Durch taktische Spielzüge holten die SVE-Damen viele wichtige Punkte und gaben ihre Führung nicht her. Als 25 Punkte und damit der 3:0-Sieg erreicht waren, sprachen die Gesichter der Volleyballerinnen für sich.

Voller Antrieb gingen sie dem zweiten Spiel gegen den TSB Ravensburg entgegen. Diese Mannschaft war zu dem Zeitpunkt auf Tabellenplatz drei und ihr Können zeigten sie gleich im ersten Satz. Mit starken Angriffen am Netz hatten die SVE-Damen zunächst zu kämpfen und mussten den ersten Satz mit 18:25 an die Ravensburger abgeben. Dennoch fing sich das Team wieder und gewann den zweiten Satz klar mit 25:13. Im dritten Satz mussten durch einige Eigenfehler in der im Training allerdings stark trainierten Annahme einige Punkte an den TSB abgeben werden. Diese Fehler ermöglichten den Damen vom TSB den Sieg im dritten Satz. Nichtsdestotrotz kämpften sich die Volleyballerinnen zurück und entschieden den vierten Satz für sich. Durch die volle Nutzung der Auszeiten und durch Spielerwechsel, versuchte Trainerin Loritz, den Spielerinnen Zeit zu geben, sich zu fangen und zu fokussieren. Die taktischen Auszeiten sollten aber vor allem die Ravensburger Damen aus ihrem Lauf bringen. Bedauerlicherweise reichten weder die Auszeiten noch die tatkräftige Unterstützung der Zuschauer für einen Sieg. Am Ende reichte es nicht für den zweiten Heimsieg gereicht und Eglofserinnen mussten das Spiel mit 2:3 abgeben.

Durch die vier Punkte gegen den Abstieg befindet sich der SVE auf Tabellenplatz sechs. Am 17. März steht das nächste Spiel bei der TG Bad Waldsee 2 an.