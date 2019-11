Eglofser Volleyballerinnen verpassen Auswärtssieg

Die Volleyballerinnen des SV Eglofs haben in der Bezirksliga eine klare Auswärtsniederlage kassiert. Die Allgäuerinnen unterlagen beim TSB Ravensburg mit 1:3. Einen Sieg und eine Niederlage gab es in der A-Klasse für den SV Hauerz.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – SV Eglofs 3:1 (25:21, 25:20, 18:25, 25:20). – Nach der Niederlage in Burladingen gab es für den SV Eglofs nur ein Ziel: einen Drei-Punkte-Sieg. Das größte Problem der Allgäuerinnen war aber die Annahme, was durch eine Aufschlagserie der Gegner zu einem großen Rückstand führte. Langsam kämpften sich die Eglofserinnen wieder heran. Der erste Satz ging aber mit 25:21 an den TSB Ravensburg. Die Annahme gelang dem SVE auch im zweiten Satz nicht so wie gewünscht. Dadurch schafften es die Gäste nicht, ihre druckvollen Angriffe zu zeigen. Dieser Satz ging mit 25:20 an die Ravensburgerinnen. Konzentriert, mit starkem Willen und viel Einsatz schafften es die Eglofserinnen im dritten Satz ins Spiel. Durch kraftvolle Aufschläge und einen sicheren Angriff sowie eine verbesserte Annahme ging der SVE in Führung und holte sich diesen Satz mit 25:18. Ziel war es, im vierten Durchgang an die Leistung des dritten Satzes anzuknüpfen. Doch das gelang nicht. Die Leistung nahm erneut ab, sodass die Ravensburgerinnen ihr Spiel durchziehen konnten und sich mit 25:20 den vierten Satz und damit drei Punkte holten.

A-Klasse 2 Süd: SV Hauerz – BSG Immenstaad 1:3 (18:25, 24:26, 25:23, 14:25); SV Hauerz – SV Horgenzell II 3:0 (25:5, 25:18, 25:17). – Sieg und Niederlage für die Volleyballerinnen des SV Hauerz. Zu Gast waren die Tabellennachbarn BSG Immenstaad (Platz sechs) und SV Horgenzell II (Platz fünf). Gegen Immenstaad fand Hauerz nie richtig in ihr Spiel. Zu viele Fehler führten zum Satzgewinn der BSG (25:18). Der zweite Satz startete besser für Hauerz. Doch den Vorsprung konnten die Gastgeberinnen nicht halten, am Schluss fehlte wieder der letzte Schritt für den Satzgewinn. Im dritten Satz rannte der SVH wieder von Anfang an einem Rückstand hinterher. Mitte des Satzes rissen sich die Allgäuerinnen zusammen, kämpften sich heran und gewannen den Satz mit 25:23. Den Schwung aus dem dritten Satz konnte Hauerz aber nicht in den vierten Satz mitnehmen. Dieser war wieder geprägt von vielen Fehlern, sodass sich Immenstaad schnell absetzte. Der vierte Durchgang war letztlich eine klare Angelegenheit für die BSG (25:14).

Gegen den SV Horgenzell II fanden die Hauerzerinnen besser ins Spiel und zeigten ihr Können. Durch starke Aufschlagserien und Angriffe gewannen sie den ersten Satz mit 25:5. In den Sätzen zwei und drei schlichen sich ein paar Fehler ein, doch Hauerz gewann auch diese Sätze (25:18, 25:17) und somit das Spiel mit 3:0.

B-Klasse 2 Süd: SV Eglofs II – SV Hauerz II 3:0 (25:21, 25:14, 25:13); SV Eglofs II – SV Horgenzell III 3:0 (25:6, 25:23, 25:17). – Sechs Punkte zu Hause für den SV Eglofs II. Nach diesem Spieltag stehen die Volleyballerinnen des SV Eglofs II auf dem ersten Tabellenplatz.