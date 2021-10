Eglofser Volleyballerinnen starten mit Niederlagen

Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft der Eglofser Volleyballerinnen haben ihr erstes Saisonspiel am vergangenen Wochenende verloren.

Die erste Mannschaft des SV Eglofs trat in der Bezirksliga Süd zu ihrem Auswärtsauftaktspiel gegen den VC Baustetten II an. „Höchst motiviert und voller Vorfreude“, wie es in einer Mitteilung heißt, starteten die Eglofser Volleyballerinnen in den ersten Satz. Der Gegner ging aber sofort in Führung und nutzte die Anfangsschwierigkeiten der Eglofserinnen für sich. Den Satz mussten die Allgäuerinnen mit 20:25 abgeben.

Im zweiten Satz fand der SV Eglofs besser ins Spiel. Trotzdem baute der VC Baustetten seinen Vorsprung, durch viele Fehler der Eglofserinnen und zu wenig Druck im Angriff, immer weiter aus. Dieser Satz ging mit 25:18 an Baustetten. Im dritten Satz erkämpften sich die SVE-Spielerinnen die Punkte und gingen in Führung. Durch starke Aufschläge des gegnerischen Teams musste aber auch dieser Satz letztendlich mit 24:26 abgegeben werden und somit wurde das Spiel 0:3 verloren.

357 Tage ohne Pflichtspiel

Die zweite Mannschaft des SV Eglofs war in der A-Klasse Süd 2 beim SC Göggingen zu Gast. Nach 357 Tagen ohne Pflichtspiel war auch bei dieser SVE-Mannschaft die Vorfreude groß. Die Allgäuerinnen fanden gut ins Spiel und punkteten mit druckvollen Angriffen und starken Aufschlägen. Somit entschieden sie den ersten Satz knapp, aber verdient, mit 25:22 für sich. Im zweiten Satz kam der SC Göggingen immer besser ins Spiel und bei Eglofs schlichen sich mehr und mehr Fehler ein. Die Heimmannschaft konnte sich dabei vor allem durch ihre starken Angriffe durchsetzen. Aufgrund dessen verlor der SVE diesen Satz mit 12:25.

Es änderte sich auch im nächsten Satz nicht viel am Spielgeschehen. Der SCG war zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Gegen Ende erspielten sich die Eglofser Volleyballerinnen jedoch durch gute Angriffe und Aufschläge nochmals einige Punkte. Das reichte aber nicht für den Satzgewinn und so mussten sie auch diesen mit 19:25 an Göggingen abgeben.

Auch im vierten Satz konnte der SV Eglofs den Druck nicht erhöhen und den starken Angriffen der Gegner nicht standhalten. Daher gewannen die Gastgeber auch diesen Satz mit 25:12. Der SVE verlor somit mit 1:3 und musste ohne Punkte wieder nach Hause fahren.