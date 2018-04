Eglofser Flohmarkt für Frauenkleider: „Mädels, bringt eure Klamotten“

Zum ersten Mal wird es in Eglofs einen Flohmarkt nur für Frauenklamotten geben: am Samstag, 21. April, von 13 bis 18 Uhr in der Sporthalle in Eglofs, bei Kaffee und Kuchen, Sekt – aber auch Bier. Männer, Frauen und Kinder sind willkommen, verkauft werden aber tatsächlich nur Kleider für Mädchen und Frauen, erklärt Leonie Harlacher vom Organisationsteam. Was Besucher und Verkäufer genau erwartet, hat Marlene Gempp nachgefragt.

Frau Harlacher, wie ist die Idee zum Mädelsflohmarkt entstanden?

Wir sind zu viert im Organisationsteam und wir sind eigentlich alle total mode- und shoppingbegeistert. In Kempten und Ravensburg gibt es schon ähnliche Flohmärkte, die wir auch schon besucht haben. Wir haben da immer tolle Sachen gefunden, die noch gut in Schuss waren. Dann haben wir uns gedacht, warum findet so was eigentlich nicht auch in Eglofs statt?

Was ist für Sie als Organisationsteam jetzt noch zu tun?

Eigentlich ist alles fertig organisiert. Die Aktiven vom Fußball und viele Freiwillige vom Verein helfen uns und werden uns am Samstag dann auch unterstützen.

Wer darf eigentlich verkaufen und dann auch vorbeikommen?

Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Wir haben auch noch ein paar Plätze frei. Die Hauptsache ist, dass nur Frauen- und Mädchenkleidung angeboten wird. Vorbeikommen kann dann natürlich auch jeder, auch die Männer natürlich. Und für Kinder wird es auch eine Station geben: Mädchen können sich Frisuren flechten lassen.

Anmeldung und Gebühren

Kleidung, Schuhe, Accessoires und Selbstgemachtes kann beim Flohmarkt von 13 bis 18 Uhr verkauft werden. Die Standgebühren inklusive einem Tisch und Platz für eine Kleiderstange betragen für SVE-Mitglieder acht Euro, für Nicht-Mitglieder zehn Euro. Pro Stand können maximal zwei Tische gebucht werden. Der komplette Erlös wird nach Angaben der Veranstalter an einen wohltätigen Zweck gespendet. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an maedelsflohmarkt@sv-eglofs.de