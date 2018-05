Eglofser feiern derzeit unter einem Netz Gottesdienst

Wer in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Eglofs nach oben blickt, sieht nicht nur die imposanten Deckengemälde, sondern vor allem ein Netz, das sich über die gesamte Decke spannt. „Die potentielle Gefahr, dass ein Stuckteil abstürzt, ist leider gegeben, wenn auch unwahrscheinlich“, sagt Pfarrer Rupert Willburger. Bis zum Kirchenjubiläum 2020 soll das barocke Gotteshaus instandgesetzt werden. Hierzu wurde es genau unter die Lupe genommen, und so einiges gefunden. „Der Dachstuhl neigt sich, es gibt Wasserschäden zwischen Turm und Schiff, Salz- und Feuchtigkeitsausblühungen, im Turm einen Schädlingsbefall und außerdem sind die Decken nicht mehr sicher“, zählt Architekt Andreas Pawle aus Röthenbach auf.

Vor dem Fachmann liegt ein dicker Ordner mit Befunden, dokumentiert mit Bildern und Skizzen. Der Grund dafür, dass die Tragfähigkeit der Decke infrage gestellt wird und nun ein Netz die Menschen darunter schützen soll, hat mit der Bauweise zu tun. Die sogenannte Bockshaut sorgt in der Regel für eine Verbindung zwischen Balken, der Lattung, Stroh und dem Verputz. „Das war damals gängige Praxis“, so Pawle. Doch diese Verbindung zwischen den einzelnen Bestandteilen der Decke hatten mehrere Experten bei Untersuchungen der Decke an unterschiedlichen Stellen nicht in ausreichender Form gefunden. Der Architekt geht dennoch davon aus, dass die Kirche im Wesentlichen standsicher ist. „Es ist nicht lebensgefährlich.“

Als Alternative zu dem Netz hätte man ein Gerüst im Innenraum der Kirche errichten können, doch dafür hätte das Gebäude für Gläubige und Besucher gesperrt werden müssen. Zudem wäre eine solche Lösung wesentlich teurer geworden, sagt Pawle. Pfarrer Willburger bezeichnet eine Sperrung der Kirche als „schmerzlichen Eingriff für die Gemeinde“. „Das gottesdienstliche Leben bei den Eglofsern hat schon noch einen hohen Stellenwert.“ Daher haben er und die Kirchengemeinde sich für ein Netz entschieden. Dass ein Netz anstatt eines Gerüstes angebracht wird, sei eher untypisch, weiß Architekt Pawle, der regelmäßig die Sanierung von Kirchen begleitet. Diese Art von Netz beziehungsweise Netzen werde gewöhnlich bei Baumaßnahmen als Personenschutz angebracht. „Es ist ein grobmaschiges Netz, das große Teile oder eben Personen auffangen kann und ein engmaschiges für kleinere Teile“, so Pawle.

Wände und Decke verschmutzt

Neben der Instandsetzung der Statik, steht auch noch „Kosmetik“ an, wie es Pfarrer Willburger nennt. „Wir wünschen uns, dass die gesamte Raumschale wieder in vollem Glanz erstrahlt.“ Die letzte Sanierung ist erst 25 Jahre her. Doch gerade die offene Bankheizung hat dafür gesorgt, dass Wände und Decken inzwischen wieder stark verschmutzt sind. So sollen die Wände und Decken gereinigt und die Kunstobjekte wie Heiligenfiguren und Beichtstühle überarbeitet werden.

Der Lindenberger Baumeister Johann Georg Specht hat das Gotteshaus in den Jahren 1765/66 errichtet. Es war für diese Zeit eine verhältnismäßig große Kirche mit 440 Quadratmetern, weiß Pawle. Auch das macht die Sanierung teuer. Auf rund 1,7 Millionen Euro schätzt der Architekt die Sanierungsarbeiten am Gotteshaus. Die Kirchengemeinde hofft auf ausreichend Zuschüsse von Seiten des Bischöflichen Ordinariats. „Eglofs gehört zwar zu den eher vermögenden Pfarreien, aber die angesparten Rücklagen werden bei Weitem nicht reichen und werden am Ende aufgebraucht sein“, sagt Pfarrer Willburger. Läuft alles nach Plan, soll es im Frühjahr 2019 losgehen und zum Jubiläum im Herbst 2020 alles fertig sein.