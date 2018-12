Eglofser Chöre geben Adventskonzert

Zur Ruhe kommen, zur inneren Einkehr finden, dafür stand das Chorkonzert, das die Menschen am Sonntagabend in die Pfarrkirche St. Martin in Eglofs führte. ChorKontraste, der Liederkranz Eglofs, die Eglofser Stubenmusik und der Eglofser Kirchenchor sangen und musizierten zum Advent.

Es war ein ebenso festliches wie die Herzen berührendes Programm, das die Verantwortlichen zusammengestellt hatten. Während die Stubenmusik unter der Leitung von Wolfram Benz die einzelnen Gesangsgruppen musikalisch miteinander verband, präsentierten die einzelnen Chöre ihre Liederbeiträge im gesamten. Die von Gisela Scharnagl geführten ChorKontraste riefen zunächst den Zuhörern zu, „sich aufzumachen und Licht zu werden“. Die eingängige Motette aus dem 19. Jahrhundert führte unmittelbar in die Vorweihnachtszeit, wo „leise der Schnee rieselt“ und die Freude auf das Christkind groß ist. So „Down in Bethlehem“ angekommen, wurde mit „D’onn vegl sera“ an das in Eglofs unvergessene Konzert des Vokalensembles „incantanti“ aus Graubünden erinnert, das dem Komponisten Tumasch Dolf eine eigene CD gewidmet hat.

Eine von der Stubenmusik geschenkte „Adventliche Weise“, ihr andächtiger „Alpenländischer Jodler“ wie die von Berthold Büchele in Noten gesetzte „Pastorella“ leiteten über zum von Sebastian Kaufmann geleiteten Liederkranz. Zunächst fingen die Mitglieder des Männerchores an, „ihre Seelen zum Klingen zu bringen“, die QuintEssenz begleitete „Maria durch einen Dornwald“, um dann mit Johann Sebastian Bach demütig „an der Krippen zu stehen“. Der gesamte Männerchor war mit einem Weihnachtslied aus Wales zu hören. Die Sänger „schmückten die Hallen“ mit Stechpalmenzweigen.

Dann kam der Kirchenchor, der von Waldemar Schiller geleitet wird. „In das Warten dieser Welt“, von Felix Mendelssohn Bartholdy in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts komponiert, brachte eine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel, die Petra Stiefenhofer mit ihrer Querflöte noch zu unterstreichen wusste. Die von John Goss geschriebene „Hymne zu Weihnachten“ erzählte von den Hirten, die „in der kalten Winternacht“ bei den Schafen auf dem Feld Wache halten und wissen: „Die Hoffnung kommt aus Bethlehem.“ Noch einmal wurde die „stille Zeit“ beschworen, bevor „Tollite hostias“ aus dem „Weihnachtsoratorium op.12“ von Camille Saint-Saens mit dem strahlenden „Alleluja“ das vorläufige Ende des beglückenden Adventskonzertes brachte. Schön, dass man zum Abschluss gemeinsam sang und musizierte „Einst in König Davids Lande“ in der Bearbeitung von Waldemar Schiller.

Bevor es in die Nacht hinaus ging, wurden am Ausgang – anstelle der zuvor nicht erhobenen Eintrittsgelder – Spenden für Pater Raja gesammelt. Der Geistliche unterhält in Indien ein Waisenhaus für Straßenkinder und HIV-infizierte Kinder und sorgt für deren Schulbildung und medizinische Behandlung.