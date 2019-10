Eglofs leistet Schwerstarbeit

Zwei Spiele, zwei Tiebreaks, drei Punkte: Die Volleyballerinnen des SV Eglofs haben beim Heimspieltag in der Bezirksliga Süd mächtig kämpfen müssen. Gegen den TSV Laupheim verlor der SVE mit 2:3 (25:17, 21:25, 19:25, 25:22, 6:15), gegen den VC Baustetten II gewannen die Allgäuerinnen mit 3:2 (27:25, 25:18, 19:25, 21:25, 15:11).

Gegen den Landesligaabsteiger Laupheim startete Eglofs motiviert ins erste Heimspiel der Saison. Schon im ersten Satz zeigte der SVE, dass er gut mit Laupheim mithalten konnte. Durch eine gute Mannschaftsleistung mit konsequenten Angriffen und einer schnellen Abwehrleistung, aber auch durch Schwierigkeiten des Tabellenführers mit der niedrigen Deckenhöhe in Eglofs, gewannen die Allgäuerinnen den ersten Satz mit 25:17. Im zweiten und dritten Satz stellte sich Laupheim jedoch nach und nach auf die Halle und auch auf den SVE ein und gewann die Durchgänge mit 25:21 und 25:19. Nun setzte Eglofs alles daran, das Spiel wieder zu drehen und erhöhte im vierten Satz den Druck noch einmal. In einem spannenden Satz glich der SVE verdient zum 2:2 aus. Es ging also zum ersten Mal an diesem Tag in den Tiebreak. Dort gelang den Volleyballerinnen aus Eglofs nicht mehr viel. Sie lagen gleich zu Beginn des Satzes mit 0:7 zurück. Es schlichen sich immer mehr Fehler, insbesondere Aufschlagfehler, ein und der Satz ging mit 15:6 an Laupheim. Trotz der 2:3-Niederlage sicherte sich Eglofs aber einen Punkt.

Im zweiten Spiel ging es gegen den VC Baustetten II. Zu Beginn zeigten die Eglofserinnen in der Annahme und im Angriff, was sie können. Baustetten blieb aber dran, doch Eglofs holte sich den ausgeglichenen ersten Satz mit 27:25. Den Auftrieb, der durch den Satzgewinn entstand, nahmen die Allgäuerinnen mit in den zweiten Satz. Eglofs knüpfte an den ersten Durchgang an und holten sich Satz zwei mit 25:18. Sowohl im dritten als auch im vierten Satz setzte dann aber der VC Baustetten den Gastgeber unter anderem mit starken Aufschlägen unter Druck. In zwei ausgeglichenen Sätzen hieß der Sieger am Ende beide Male VC Baustetten – somit ging es erneut in den Tiebreak. Die Eglofser mobilisierten nochmals ihre Kräfte, um im zehnten gespielten Satz des Tages nochmals einen Sieg einzufahren. Am Ende war die Freude groß, als der SVE den Satz mit 15:11 gewann.

Nach dem anstrengenden und langen Spieltag belegt der SV Eglofs nun Tabellenplatz drei in der Bezirksliga Süd. In zwei Wochen spielt Eglofs beim Schlusslicht TSV Burladingen II.

B-Klasse 2 Süd: VfB Friedrichshafen III – SV Eglofs II 1:3 (25:18, 20:25, 19:25, 10:25). – Nach dem zweiten Spieltag steht die zweite Mannschaft des SV Eglofs ungeschlagen mit neun Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Am nächsten Spieltag, am 2. November, sind die Volleyballerinnen zu Gast bei der TSG Bad Wurzach.