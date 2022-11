Dreirädriges Motorrad überschlägt sich

Die 16 Jahre alte Fahrerin eines dreirädrigen Motorrads sowie ihre gleichaltrige Mitfahrerin haben sich am Montagmittag auf der B 12 bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das teilt die Polizei mit. Kurz vor 13 Uhr war die Zweiradfahrerin von Eglofstal nach Isny unterwegs, als sie in einer Haarnadelkurve nach rechts von der Straße abkam. In der steilen Kurve kippte die langsam fahrende Maschine und überschlug sich seitlich. Die beiden jungen Frauen stürzten vom Motorrad. Sie wurden nach dem Unfall vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro.