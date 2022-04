Drei Verletzte bei Unfall in Argenbühl

Drei Verletzte und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag auf der B 12 bei Argenbühl ereignete.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 19-jährige Fahrer eines BMW am Freitag gegen 11.30 Uhr die B 12 bei Argenbühl in Richtung Lindau. In einer leichten Linkskurve überholte er ein vorausfahrendes Wohnmobil. Dabei übersieht er den entgegenkommen Mercedes-Pkw, der von einer 52-jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der BMW-Fahrer sowie der Beifahrer im Mercedes wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 35000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ein und beschlagnahmen den Führerschein des 19-Jährigen auf richterliche Anordnung hin noch direkt vor Ort.