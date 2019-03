Doppelkonzert bietet Sagen und Legenden

Die Vorstände kennen sich, es gibt familiäre Verbindungen: da war ein Doppelkonzert der Musikkapellen Heggelbach und Ratzenried schon lange überfällig. Am Samstag trafen sich die beiden Ensembles in der Festhalle in Ratzenried. Das Konzert stand unter dem Motto „Sagen, Mythen und Legenden“ und gab den Kapellen die Möglichkeit, attraktive Blasmusik in all ihren Schattierungen zu Gehör zu bringen.

Die Gäste unter der Leitung von Sandra Hodruß starteten mit den legendären Revolverhelden „The Magnificent Seven – Die Glorreichen Sieben“ von Elmer Bernstein. Der Musikkapelle gelang ein packendes Stück, rhythmisch sicher und präzise und mit geschliffenen Übergängen zwischen den verschiedenen Stimmungen.

Die Heggelbacher blieben in den USA und schilderten mit „Sedona“ von Steven Reineke die Natur von Arizona. Ein breit aufgefächertes, prächtiges Klangbild, unterstützt von effektvollen Registerkombinationen und einer ausgereiften Dynamik versetzte die Zuhörer mitten hinein in die eindrucksvolle Natur. Ebenfalls mittendrin wähnte man sich in „Robin Hood - Prince of the Thieves“ von Michael Kamen. Episch breit angelegt, technisch anspruchsvoll war es glänzend und mitreißend interpretiert.

Noch „eine Schippe drauf“ legte die Musikkapelle Heggelbach mit „Ireland – Of Legend & Lore“ von Robert W. Smith. Im Schlachtengetümmel des Schlagwerks lösten sich die Harmonien auf, das Stück wirkte roh, urtümlich und ungestüm und die Summen und Singen der Kapelle verstärkte diese Wirkung noch. Der erste teil des Abends ging dann mit „Bohemian Rhapsody“, der raffiniert inszenierten Hommage an die Oper von Freddy Mercury zu Ende, klanggewaltig und ausdrucksstark, emotional dicht und tief. Die Zugabe war Kontrastprogramm: die gemütliche und klangvolle Polka „Böhmische Liebe“ von Matthias Rauch.

Nach der Pause begann die Musikkapelle Ratzenried, dirigiert von Michael Dlugosch. Mit dem Konzertwalzer „Sagen aus Alt-Innsbruck“ von Sepp Tanzer, dessen unerschöpflicher Melodienvorrat überwiegend von einem sonor und warm klingenden tiefen Blech getragen wurde. „Cycles and Myths“ von Nuno Osorio lag gut im Ohr, die rhythmisch geschärften Motive waren in eine gut durchdachte musikalische Entwicklung eingefügt und in den Übergängen zeigte sich eine rasante Klangwucht.

„The grapes of the sun“ von Mario Bürki zeichnete die Stationen der Weinherstellung lautmalerisch nach. Vogelstimmen, die Arbeit im Weinberg, an der Presse und dann das Weinfest schwankten zwischen clusterähnlichen Harmonien und hübschen dazukomponierten Zwischenrufen der Musiker und der gut aufgestellte Klangkörper der Musikkapelle wechselte mühelos zwischen den verschiedenen Stimmungen hin und her.

„A Klezmer Karnival“ von Philip Sparke beeindruckte die Zuhörer mit tänzerischem Schwung und klanglicher Brillanz. Es war ein energiegeladenes Stück voller Lebensfreude und mit einem unverkennbar orientalischen Einschlag. Den Schluss machte der Marsch „Ungarns Kinder“ von Emil Toft, dynamisch gut abgestuft, der Mittelteil leicht und flockig, darum ein wuchtiges, tiefes Blech – klassisch und schwungvoll. Zwei Zugaben brachten dann nochmals die ganze Spannbreite des Konzerts zum Klingen: „Lord of the Dance“ von Ronan Hardiman und Ernst Morschs Fuchsgraben-Polka.