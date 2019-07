Diebe stehlen Schaukeln

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte laut einer Polizeimeldung zwei Schaukeln und in Fahrrad von einem Grundstück im Wohngebiet Am Finkenherd gestohlen.

Da sich das Grundstück direkt an der Zufahrt von der Landesstraße 320 im das Wohngebiet liegt, gehen die Beamten davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu diesem Fall können an das Polizeirevier Wangen, erreichbar unter der Telefonnummer 07522/9840, gerichtet werden.