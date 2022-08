Diebe brechen in Eglofs in die Schule ein

Bislang unbekannte Täter haben offenbar die Schulferien genutzt, um einen Einbruch in der Gemeinschaftsschule Argenbühl in Eglofs zu begehen. Dabei richteten sie nach Angaben der Polizei in der vergangenen Woche erheblichen Sachschaden an.

Demnach brachen die Täter im Zeitraum zwischen Montag und Freitag vergangener Woche in das Schulgebäude ein, in die Gemeinschaftsschule in Eglofs ein, indem sie ein Fenster im Innenhof einwarfen. Dann gingen sie gezielt in das erste Obergeschoss und schlugen eine weitere Scheibe neben der Tür zum Sekretariat ein. Dort brachen sie die Zwischentür zum Rektoratszimmer auf.

In den Räumen wurden sämtliche Schranke aufgebrochen und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden mindestens ein Laptop und ein Beamer entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden unter der Rufnummer 07522/984-0