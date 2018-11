Dieb bricht in zwei Einfamilienhäuser ein

Ein Unbekannter ist am Freitag zwischen 18 und 23 Uhr in zwei Einfamilienhäuser im Gallusweg und im Wolfsbühlweg eingebrochen. Der Dieb entwendete Bargeld, Schmuck und zwei Laptops. Wie die Polizei mitteilt, gab es keine Hinweise auf durchsuchte Schränke, so dass die Einbrüche von den Bewohnern erst am Folgetag bemerkt wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.

In der dunklen Jahreszeit würde die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß steigen, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung.“ Unbekannte und verdächtige Personen könnten sich auch schon am frühen Abend unerkannt in Wohngegenden bewegen. „Die Polizei ist darauf angewiesen, dass Anwohner so schnell wie möglich reagieren, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken“, erklärt der Polizeisprecher weiter. Ein Tipp sei zum Beispiel bei Verlassen von Wohnung oder Haus alle Fenster und Türen zu schließen. Und zwar dabei nicht nur die Türen zuzuziehen, sondern auch zu verriegeln.

Weitere Tipps und Präventionsmaßnahmen finden Sie auch unter www.k-einbruch.de.