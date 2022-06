Die Unterlerchers spielen Tiroler Zukunftsmusik

Die Tiroler Katrin und Werner Unterlercher geben mit Harfe, Bass und Gesang am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Eisenharz ein Konzert. Neue Melodien und ein Hauch alte Volksmusik verspricht das Programm „Flying Sparks“ – Funkenflug. Die Künstler sind beide Teil des Herbert Pixner Projekts. Sie möchten voller Lebensfreude alte Instrument und neue Musik zusammenbringen und das Innere erklingen lassen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Karten gibts im Vorverkauf über eventime oder an der Abendkasse.