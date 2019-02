Die Sonne lacht beim Fasnetsumzug für die „Ratzemäus“

Von Schwäbische Zeitung

Nach den bisher umfänglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei stellt sich zum derzeitigen Zeitpunkt die Tötung eines 23-Jährigen am späten Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem westlich von Villingen gelegenen Waldstück als tragischer Unglücksfall mit unbeabsichtigter Schussabgabe dar.

Demnach trafen sich die beiden jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren - beide kennen sich von der Arbeit - in Begleitung der Freundin des Älteren in den späten Abendstunden auf einem Waldparkplatz an der "Alte(n) Vöhringer Straße".