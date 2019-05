Die Jugend auf Augenhöhe mit der Politik

Wie haben diejenigen, die sich am Sonntag zur Wahl in den Gemeinderat stellen, ihre eigene Jugend verbracht? Diese Frage sollte schon bei der Vorstellrunde gleich mit eingebunden werden. Der Saal des Ferienheims Eglofs war voll. Viele Jugendliche aus allen Ortschaften von Argenbühl waren gekommen, um sich ein Bild von den Personen zu machen, denen sie das erste Mal ihr Kreuzchen geben. Dabei stellte sich heraus, dass vieles sich bis heute nicht geändert hat.

Noch immer stellen Vereine – damals wie heute – einen wichtigen Bestandteil dar, was das Leben in einer Gemeinde prägt. Ob Fußball-, Musik- oder Schützenverein. Aber auch Ministranten und Feuerwehr. All diese Institutionen pflegen eine Gemeinschaft, die Menschen auf sozialer Ebene verbindet. Und darin waren sich alle Redner einig: diese Angebote für Jugendliche müssen gefördert werden. Wie dies auf finanzieller Ebene vorangetrieben werden könnte, solle eventuell auch Aufgabe des neuen Gemeinderats sein. Denn um dies zu gestalten sei das Einholen von zahlreichen Informationen unerlässlich.

Treff platzt aus allen Nähten

Hier hakten auch gleich die Jugendlichen aus Ratzenried nach. Denn der Raum, den sie als Treffpunkt zur Verfügung haben, platze aus allen Nähten. Nahezu 40 junge Menschen fänden sich hier zuweilen ein und die Tendenz sei steigend. Erfreulich sei dies einerseits, anderseits bestehe hier auch der Bedarf zu handeln. Veranstalter des Abends war der Gemeinde-Jugend-Ring Argenbühl. Unter der Leitung von Armin Fehr, wurden als Anregung zur Diskussion noch weitere Fragen vorbereitet.

Nicht ganz einig waren sich die Kandidaten, welcher Methoden man sich bedienen sollte, um erneuerbare Energien zu gewinnen. Sonne und Wasser standen außer Frage, jedoch schieden sich die Geister bei der Windkraft. Während die einen zu Bedenken gaben, dass ein Windrad ein enormer Eingriff in die Natur sei, waren die anderen der Meinung, dass Windenergie ein wichtiger Bestandteil für die Erzeugung nachhaltiger Energie sei. Andreas Loritz, ein Vertreter der CDU, ist der Meinung, dass es einer guten Mischung bedarf. „ Doch genauso wichtig wie die Erzeugung der Energie ist auch die Frage, wie kann man Energie einsparen,“ sagte Loritz.

Zum Thema „nachhaltiges Bauen“ kamen ebenfalls unterschiedliche Ideen. Simon Rimmele (CDU), ein junger Landwirtschaftsmeister, ist der Meinung, dass jeder der baut, seinem Garten einen bienenfreundlichen Abschnitt angedeihen lassen sollte. Und auch die Landwirte mit ihren großen Fluren sollten dies beherzigen. Kerstin Jänsch (CDU) erklärte, dass Passivhäuser zwar energiefreundlich sind, jedoch bei der Herstellung schier nicht bezahlbar. Sie ist der Meinung, dass dies gefördert werden müsse.

„Welche Möglichkeit habe ich, wenn ich nach dem Studium in einer anderen Stadt wieder zurückkomme und in Argenbühl nach bezahlbarem Wohnraum suche?“ wollte eine junge Frau wissen. Die Antwort eines Kandidaten war, dass man versucht sei, mehr Mietwohnungen in die Gemeinde einzubauen und diese kostengünstig zu gestalten.

Ein junger Mann im Rollstuhl beanstandete den Mangel der Barrierefreiheit, speziell in seiner Gemeinde. „ Es gibt hier in Ratzenried zu viele Einrichtungen, die ich nicht betreten kann,“ beklagte er und zählte damit auch das Rathaus dazu. Zahlreiche Stimmen bestätigten, dass hierfür einiges geändert werden soll.