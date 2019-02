Die Gemeinschaftsschule Eglofs hat eine neue Konrektorin

Die Konrektoren-Stelle an der Gemeinschaftsschule in Eglofs ist nach ein paar Monaten Vakanz wieder besetzt. Nicole Keck wechselt von der Gemeinschaftsschule in Sulzbach an der Murr im Rems-Murr-Kreis nach Argenbühl. Die gebürtige Lindenbergerin kommt voraussichtlich zum 1. August an die Gemeinschaftsschule und unterstützt dann Rektorin Maria Stemmer in der Schulleitung.

Sie freue sich nun sehr auf die neue Aufgabe, sagt Nicole Keck: „Für mich ist das nun eine gute Möglichkeit, mich beruflich weiter zu entwickeln.“ Die 30-Jährige fing nach ihrem Studium als Gymnasiallehrerin und ihrem Referendariat an der Gemeinschaftsschule in Sulzbach an, wo sie nun vier Jahre tätig war. Das Konzept der Gemeinschaftsschulen habe sie direkt überzeugt. In Sulzbach sei sie an der Schulentwicklung beteiligt gewesen und habe schon Einblicke in die Schulleitung bekommen. Darum habe die Ausschreibung der Schule in Eglofs sie gleich angesprochen. „Außerdem ist es für mich eine Rückkehr in die Heimat“, sagt Keck. Sie sei nun schon regelmäßig bei Konferenzen an der Gemeinschaftsschule in Eglofs dabei.

Die Stelle wurde ausgeschrieben, weil die ehemalige Konrektorin der Gemeinschaftsschule in Eglofs, Maria Stemmer, zum laufenden Schuljahr als Rektorin in die Schulleitung der Gemeinschaftsschule Argenbühl gewechselt war. Sie ist dort auf Otto Kempter gefolgt.