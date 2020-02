Desperados, Blasmusik und beste Stimmung

„Viva la Mexico“, so das diesjährige Motto des Faschingsballs der Musikkapelle Wohmbrechts am Samstagabend in der Turn- und Festhalle Maria-Thann. Bienvenidos, herzlich willkommen, hieß es am Eingang. Für die Hartgesottenen fing der Abend natürlich mit einem Tequila zur Begrüßung an. Die etwas Zartbesaiteten konnten sich mit einem mexikanischen Bier und Köstlichkeiten wie Wraps, Chili und Gajajos, also Kartoffelscheiben mit Dip, an das mexikanische Lebensgefühl herantasten. Das fiel dann im Lauf des Abends nicht schwer. Rund 300 Besucher füllten den Saal, darunter viele Desperados mit großen Sombreros und dunklen Schnurbärten, lustige Chicas in bunten Kleidern und eindrucksvolle Senoras mit wallender schwarzer Haarpracht.

Manuel Spieler aus dem Vorstandsteam der Musikkapelle Wohmbrechts erzählte, wie es zu dem Motto kam: „Ich selbst habe Mexiko mit meiner Freundin besucht, das war super. So sind wir darauf gekommen, den Abend unter das Motto zu stellen“. Im Zweijahresrhythmus veranstalten die Wohmbrechtser Musiker den Ball, im jeweils anderen Jahr sind die Maria-Thanner an der Reihe. „Wir haben ja in Kürze Kommunalwahlen, das spielt natürlich bei den Einlagen eine Rolle“, fügte er hinzu. Einen Sketch gebe es zu sehen, in dem die drei Kandidaten unter die Lupe genommen würden.

Die Partyband ‚Allgaier‘, die nicht zum ersten Mal in Maria-Thann aufspielte, hatte unterdessen die Stimmung schon gut angeheizt, die Tanzfläche war bereits am frühen Abend gefüllt. Und wer immer noch meinte, traditionsreiche Allgäuer Blasmusik und mexikanische Lebensart ließen sich nicht vereinbaren, musste sich eines Besseren belehren lassen, als Mariachi auftraten, eine Formation aus der Musikkapelle. Mariachi ist eine typische Form mexikanischer Volksmusik. Spätestens bei ‚La Bamba‘ war jeder im Saal mit im Boot.

„Ich bin etwas aufgeregt, weil ich am Eingang gesehen habe, dass echte Mexikaner unter den Gästen sind“, moderierte Spieler die Marachis an. „Ich hoffe, wir machen alles richtig“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Im weiteren Programm verabschiedete sich noch der „Bürgermeister“ mit seiner letzten Amtsrede, nach dem Motto „hart, aber Hergatz“ wurden die neuen Kandidaten beleuchtet, die „Wilden Hennen“ zeigten eine Tanzeinlage, und die Lumpenkapelle Pressluft aus Niederwangen gastierte mit einem Auftritt. Ein rundum gelungener Abend, offensichtlich haben die Wohmbrechtser alles richtig gemacht.