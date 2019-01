Der TV Eisenharz blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Der Turnverein Eisenharz hat voller Stolz auf das Jahr 2018 zurückgeblickt. War es doch wieder ein mit Erfolgen und besonderen Momenten gekröntes Jahr. Nicht nur, dass sich die Mitgliederzahl von 945 der Tausendermarke zubewegt, auch das ehrenamtliche Engagement ist ungebrochen. Davon sprechen die 57 Übungsleiter, die 2171 Stunden leisteten, um „allen Altersgruppen ein wettkampforientiertes und vor allem ein abwechslungsreiches Freizeitsportangebot zu bieten“.

55 Mitglieder waren es am Samstagabend, die sich im Dorfgemeinschaftshaus zur Jahresversammlung eingefunden hatten. Sie konnten aus den Berichten der Verantwortlichen entnehmen, dass ihr Verein auch im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen gesteckten Zielen gerecht wurde. Sportliche Erfolge benannte Vorsitzender Engelbert Weber unter anderem mit dem Klassenerhalt der aktiven Turner in der „DTL 3. Bundesliga“, mit dem Turnen in den „STB-Ligen männlich und weiblich“ sowie den guten Platzierungen bei den Mehrkampfmeisterschaften auf Landes- und Bundesebene.

Aber es gab auch offene Fragen wie „Finden wir weiterhin genügend Übungsleiter, um das Angebot wie bisher aufrecht erhalten zu können?“ Natürlich wurden einmal mehr die fehlenden Räume angesprochen und vor Augen geführt, dass speziell im Kinderbereich wegen des großen Andranges „ein qualitativ gutes Training fast nicht mehr möglich ist“. Nachfragen nach neuen Sportangeboten, so war von Engelbert Weber zu hören, „können aktuell wegen fehlender Hallenkapazität nicht aufgegriffen werden“. Fast schon Tradition ist es geworden, dass Weber ein Zitat über die Hauptversammlung stellt, das seiner Meinung nach die aktuelle Lage und die Reaktion darauf verdeutlicht. Mit dem Obama-Worten „Die Zukunft belohnt diejenigen, die weitermachen“ sprach der Vorsitzende den Wunsch nach einem gemeinsamen Anpacken aus, „damit unsere Ziele und Vorstellungen wahr werden“.

In ihrem kurzweiligen Bericht erinnerte Schriftführerin Christine Rait an die Höhepunkte des Jahres 2018. Dazu gehören der Turnerball, die Kinderfasnet und der Funken, die Skiausfahrt und die Turnfeste, die „Erste Vogelherd Callenge für Hobbysportler aus Argenbühl“ und die Sport-Gala. Nicht zuletzt die Tatsache, dass 46 Frauen und Männer das Sportabzeichen bestanden haben. Am Ende ihrer Ausführungen zeigte sich Christine Rait überzeugt: „Nur gemeinsam war und ist das alles möglich.“

Reinhold Hamberger hört auf

Nachdem Reinhold Hamberger seinen umfangreichen Kassenbericht vorgelegt und mitgeteilt hatte, dass er sein Amt nach 38 Jahren in die Hände einer jüngeren Person legen möchte, waren die Fachwarte gefragt. Von Silvia Weber war zu hören, dass rund 100 Kinder und Jugendliche beim altersgerechten „Freizeitsport“ dabei sind. Sorgen bereiteten ihr allerdings die schwindende Zahl derer, die beim Kinderturnfest antreten. Im vergangenen Jahr seien es in Leutkirch nur 21 Mädchen und Jungen gewesen, die sich mit anderen messen wollten. Die Übungsleiterin forderte dazu auf, Kinder entsprechend zu motivieren. Anette Aschenbrenner ist die Fachwartin für den Bereich „Freizeit- und Gesundheitssport für Erwachsene“. Das Angebot reichte von Spinning und Yoga über Beckenboden- und Wirbelsäulentraining bis hin zu Indiaca und Easy Dance. Auch für Senioren ist einiges dabei. Die Mitteilung, dass Maria Harlacher mit 90 Jahren die älteste Teilnehmerin ist, entlockte den Anwesenden ein anerkennendes „Ohhh“.

Für Andreas Schneider berichtete Guido Stadelmann von den Erfolgen der jugendlichen Turner mit hervorragenden Platzierungen auf allen Ebenen und hob den zweiten Platz unter 190 Starterteams beim „Besonderen Wettbewerb“ innerhalb des Landesturnfestes in Weinheim hervor. Einen Fröhlichkeitsbonus erwarb sich die Turnerjugend mit Maximilian Weber und Markus Merath an der Spitze. Die beiden jungen Leute hatten ihren Jahresbericht per Video zur Versammlung geschickt. Diese Zuschauer durften sich auch noch über einen „Rundgang“ durch die schön und gemütlich gestalteten Gruppenräume freuen.

Anton Schwarz war es, der die Vorstandswahlen leitete. Engelbert Weber bleibt Vorsitzender, Guido Stadelmann sein Stellvertreter und Christine Rait Schriftführerin. Das Amt des Kassiers ging von Reinhold Hamberger auf Inge Jocham über. Der Fachbereich „Geräteturnen“ liegt auch künftig in den Händen von Andreas Schneider, Anette Aschenbrenner ist für den Bereich „Freizeitsport Erwachsene“ zuständig, während Silvia Weber auch weiterhin die Abteilung „Kinder und Jugendliche“ leitet. Beisitzer sind für die kommenden zwei Jahre Gerhard Loritz, Tobias Reich, Andrea Stadelmann und Martina Weber, Markus Schwarz und Stefan Weber.