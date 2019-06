Der Ratzenrieder Schlosspark blüht wieder auf

Um 1845 ließ Graf von Beroldingen südwestlich seines Schlosses einen Park mit Springbrunnen und zwei Bären am Eingangstor anlegen, teilt der Heimatverein Ratzenried mit. Die Blütezeit des Parks ist längst Vergangenheit, was blieb ist der Name Park für die Umgebung des Schlossweihers.

Vergangenes Jahr hat sich der Heimatverein unter anderem auch dieses vernachlässigten Ratzenrieder Parks angenommen. Nach Absprache mit der Gemeinde als Eigentümerin haben Mitglieder des Heimatvereins zunächst eine Teilfläche mit Minibagger, Kreiselegge bearbeitet, dabei viel Handarbeit investiert und schließlich eine Blumenwiese angesät. Mit der von Simone Kern (Landschaftsarchitektin) empfohlenen Samenmischung „Schattsaum“ sollen 43 Blumenarten und neun Gräser Insekten und Bürger gleichermaßen erfreuen. Manche Arten benötigen bis zur Blühreife drei bis vier Jahre. Einen ersten sichtbaren Erfolg kann man bereits jetzt wahrnehmen, so der Heimatverein. Weitere verschönernde Maßnahmen sollen folgen.