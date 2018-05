Der Martinusweg von Wangen nach Isny

Die Karte, die in der Ausgabe vom 4. Mai zum Text „Michel – wo gohsch na?“ erschienen ist, hat bei begeisterten und kundigen Wanderern aus der Region für Verwirrung gesorgt, da unser Autor mit dem Fahrrad die aufgezeigte geteerte Route an der ein oder anderen Stelle verlassen hat. Wir bitten das grafische Missverständnis zu entschuldigen. Hier die Beschreibung des Wanderwegs von Wangen nach Isny zum Nachwandern:

Vom Marktplatz in Wangen geht es zur Eselsmühle und hinaus aus der Altstadt. Flussaufwärts geht es entlang der Argen. Über Durrenberg, Wolfaz, Halden und Lochhammer gelangt der Wandere nach Zellers (Kräuterschaugarten). Von Zellers führt der Weg weiter Richtung Eglofs. Bei Straß kommt, linker Hand vom Pilgerweg gelegen, die Kapelle Bühl. Der Weg geht rechts weiter nach Eglofs hinein auf seinen malerischen Dorfplatz. Etwas zurückversetzt steht die Pfarrkirche St. Martin. Dann geht es in gleicher Richtung, die hineingeführt hat, rechts in Richtung Kolbenberg und Hofs.

Über Linzigs erreichen der Weg Eisenharz mit seiner Pfarrkirche St. Benedikt. In Eisenharz folgt der Martinusweg der Kirchstraße ortsauswärts. Der Weg führt durch das Harprechtser Moos, wo der Martinusweg auf den Hauptwanderweg stößt und bis zum Stadtrand von Isny führt. Weiter geht es Richtung Kurhaus (Tourist- Information), vorbei am Busbahnhof geht es Richtung Wassertor. Links am Kirchplatz liegt das Etappenziel, die Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters St. Georg und Jakobus und die Nikolaikirche mit der Predigerbibliothek aus dem 15. Jahrhundert.