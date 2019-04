Der Mädelsflohmarkt ist der „absolute Wahnsinn“

Was im vergangenen Jahr von den vier im SV Eglofs beheimateten Mitgliedern Anja Hege, Sandra Wirthensohn, Angelina Netzer und Leonie Harlacher erstmals organisert worden war, fand am Samstag eine Wiederholung. Und was niemand erwartet hatte, trat ein: Der zweite Eglofser Mädelsflohmarkt wurde laut Aussage von den Beteiligten „zu einem absoluten Wahnsinn“.

Schon zu Beginn der Veranstaltung drängelten sich die Kundinnen vor den 36 Verkaufstischen, sodass kaum ein Durchkommen war. Unter dem Motto „Mädels macht Platz für Neues und räumt eure Schränke aus“ wurde vom Bikini über fetzige Jeans und Sommerkleidchen bis hin zu Schuhen, Taschen und Schmuck alles angeboten, was das Herz einer Schnäppchenjägerin erfreut. Wobei nicht nur ganz junge Mädchen am Aussuchen und Probieren waren, sondern auch ihre Mütter und sogar Großmütter.

Interessant ebenso zu hören, dass Anbieterinnen aus dem Landkreis und darüber hinaus der Einladung gefolgt waren, sich bis spätestens Anfang März um einen Platz zu bewerben. Die Fußballer des Sportvereins halfen die Stände dann am Samstag mit aufzubauen, eineinhalb Stunden vor Eröffnung wurden sie mit Lieblingsklamotten, die dem eigenen Geschmack oder der Kleidergröße „entwachsen“ waren, belegt.

Wer eine Verschnaufpause benötigte, konnte sich mit Häppchen, mit Kaffee und Kuchen sowie mit kühlen Getränken eindecken und das „Café im Foyer“ aufsuchen. Der Erlös aus der Bewirtung soll zu gegebener Zeit an die Bürger- und Sozialstiftung Argenbühl übergeben werden.