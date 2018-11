Der Eglofser Männerchor zeigt sich in seinem Element

Was in dem Argenbühler Dorf so alles bei Nacht und Nebel passiert, das wurde am Wochenende hoch musikalisch und äußerst komödiantisch vor Augen geführt. Dirigent Sebastian Kaufmann und seine immer wieder aufs Neue verblüffende Sängerschar hatten sich in diesem Jahr das „Zwielicht“ als Thema vorgenommen. Und sie machten daraus zweieinhalb Stunden Unterhaltung, die das Publikum vor Begeisterung von den Stühlen riss.

Sich im Dunkeln bewegende Gestalten, kriminelle Geschäfte, eine Destille und ganz viel Nebel bildeten den Mittelpunkt, um die sich die in Noten gesetzten Geschichten drehten. Und die Zuhörer ließen sich gerne „in den Strudel des Abgrunds“ ziehen. Da konnte „Ganove“ Josef Bischofberger noch so sehr darauf hinweisen, dass man im Vorfeld der Abende davor gewarnt hatte. Entbehrte es doch nicht eines gewissen Reizes, wenigsten in Gedanken beim „Ba-Ba-Banküberfall“ oder zu noch späterer Stunde dabei zu sein, wenn der „Kriminal Tango“ getanzt wurde.

Wenn auch die Songs mit eindeutig zweideutigem Inhalt besonders gut gefielen, so nahmen die Besucher ebenfalls die etwas gefühlvolleren Lieder gerne an. Wie man in der Pause von der tollen Bühnendekoration und der einfallsreichen Kostümierung nach Herzenslust schwärmen konnte. Natürlich auch von der die Sänger begleitenden Combo, deren Mitglieder den Stammgästen fast ans Herz gewachsen sein dürfte: Kontrabassist Jeff Wohlgenannt und Schlagzeuger Jonas Herkle, dazu Pianist Tobias Rädle. Nicht zu vergessen die Klarinetten- und Saxofon-Schmankerl von Sebastian Kaufmann.

Ulrike Alfes sorgt für Höhepunkt

In den Gesang von Gesamtchor und Quint Essenz mischten sich immer wieder Solobeiträge, die ihren Höhepunkt in den Darbietungen von Ulrike Alfes fanden. Was hätten die Männer ohne deren „My baby just cares for me“ gemacht? Fühlten sie sich doch darin bestärkt, dass ihnen alles Irdische egal wäre, wenn sie nur eine solche Liebe hätten. Aber eine kaufen? Das Angebot „Love for sale“ zu bekommen, war verführerisch. „Lady Marmalade“ ließ alle Überlegungen in einen wahren Rausch von „Gitchi gitchi ya, ya, here“ einmünden. Der Eglofser Männerchor zeigte sich in seinem Element.

Hatte Josef Kaufmann eine Gänsehaut erzeugende Homage an „Mackie Messer“ geboten, eroberte nach dem legendären „James-Bond-Goldfinger“ der „Vorstadt-Casanova“ in Gestalt von Hans-Jörg Jocham die Bühne. Sein wienerisches „I hob a messa in da tasch’n, nua benätz is nie“ machte dem verstorbenen Autor Georg Danzer alle Ehre. Mit der Titelmelodie zu „Babylon Berlin“, die im Saal euphorisch gefeiert wurde, endete die erste Halbzeit: „Zu Asche, zu Staub – dem Licht geraubt!“

„Rocker“ überraschen

Geklaut wurde im zweiten Teil die erste Zeile eines Silbermond-Hits, die Markus Wick so umfunktionierte, dass sie der alkoholseligen Stimmung gemäß war: „Ich habe einen Schnaps gefunden.“ Eine Überraschung war zweifellos das, was hinterher folgte. In Rockerklamotten bat der Chor das „feins Mädchen“, ihr in den Garten folgen zu dürfen. Johannes Brahms, der die Musik dazu schrieb, hätte sicherlich nichts dagegen gehabt.

Die stilistische Kehrtwendung folgte mit „Born to be wild“ prompt und „auf dem Reifen“. Wer konnte nicht die Stimmung abrufen, die die knatternden Maschinen der Biker in „Easy Rider“ erzeugt hatten? Nach dem Geständnis von Ulrike Alfes, dass allein „Egon“ schuld sei, ein Glas zu viel getrunken zu haben, blieb es beim Alkohol. Einmütig wurde „Aus der Traube in die Tonne“ gekeltert.

Auf Friedhelm Nowitzkis „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, das nach „allem oder nichts“ verlangte, kam vom Männerchor die bestätigende Schlussfolgerung: „Non, je ne regrette rien“. Und damit auch schon das Ende der grandiosen Show. Die Welterfolge von Frank Sinatra lieferten die ins Schwäbische übertragenen Texte wie „Es ist jetzt das allerletzte Lied, jetzt habt ihr’s geschafft“ oder „Wir wünschen: Kommet guat hoim!“

Natürlich wurde noch nicht „Ciao“ gesagt. Einige Zugaben mussten einfach sein. Wie auch der nächtliche Umtrunk nach einem wunderbaren Show-Erlebnis.