Darum gibt es auch 2019 wieder „Pop und Poesie“-Konzerte

Die Ravensburg Razorbacks stehen in den Aufstiegs-Play-offs zur German Football League. Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft zeigten die Razorbacks am Sonntag eindrucksvoll, warum sie das mit Abstand offensivstärkste Team der GFL2 Süd sind. Mit 70:47 wurde der Erstliga-Absteiger Saarland Hurricanes bezwungen. In den Play-offs geht es gegen die Stuttgart Scorpions.

„Es ist großartig“, sagte Cheftrainer John Gilligan, nachdem er kurz nach dem Spielende erstmal in die Kabine verschwunden war.