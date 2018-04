Coverband „STSmania“ spielt in Christazhofen

„STSmania“ ist eine siebenköpfige Band aus Argenbühl, beziehungsweise Merazhofen, die nach eigenen Angaben ausschließlich Lieder des österreichischen Pop-Rock-Trios S.T.S. covert. Diese sind durch Hits wie „Fürstenfeld“ oder „Großvater“ bekannt geworden. 2004 gegründet, möchte „STSmania“ nun nach einer längeren Pause die Musik von S.T.S. weitertragen, die ihren Abschied von der Bühne bekannt gegeben hatten. Hierzu veranstalten die Musiker am 5. Mai um 20 Uhr in Christazhofen in der Turnhalle ein Konzert.