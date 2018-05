Christazhofer gewinnen Snowvolleyball-Turnier

Sandra Freigang, Stefan Röhl und Tine Kaiser von der SG Christazhofen haben mit Matthias Winzheimer aus Kempten das 17. 4-Länder-Snowvolleyball-Turnier in Laterns-Gapfohl gewonnen. An der Bergstation Gapfohl auf 1600 Metern hatte der VBC Rankweil wieder zwei Volleyballfelder aufgebaut.

Die ersten Spiele fanden bei dichtem Schneetreiben statt und auch die Allgäuer hatten noch nicht den vollen Durchblick. Trotz einer vermeidbaren Niederlage gegen den VC Großwalsertal in der Vorrunde wurde diese bei Punktgleichheit als Erster abgeschlossen. Im Finale (Erster gegen Zweiter der Vorrunde) trafen die Christazhofer auf ein Team aus Hohenems, das in der Vorrunde noch klar bezwungen worden war. Anders im Endspiel, wo es über die volle Distanz ging. Der erste Satz konnte noch hauchdünn gewonnen, der zweite musste am Ende relativ klar abgeben werden. Erst im entscheidenden Durchgang zeigten die Allgäuer ihre ganze Klasse und konnten sich schließlich noch klar durchsetzen. Nach acht kräftezehrenden Spielen sicherte sich das Team zum fünften Mal den Titel.