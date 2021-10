Chor startet wieder mit Proben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich startet der Kinder- und Jugendchor Argenbühl nach langer coronabedingter Pause wieder mit seinen Proben. Der Kinder- und Jugendchor wurde vor 26 Jahren vom Förderverein gegründet und bietet Kindern und Jugendlichen in Argenbühl und Umgebung, die Möglichkeit im Chor zu singen.

Mit Ausbruch der Coronapandemie gab der damalige Chorleiter Oliver Frommknecht seine Chorleitertätigkeit auf. Der Förderverein konnte Steffi Bauer als Chorleiterin für den Chor gewinnen. Als Jugendliche war sie selbst Mitglied im Kinder- und Jugendchor Argenbühl und engagierte sich dort in der Jugendarbeit. Sie ist begeisterte Musikerin und hat sich als Hochzeitssängerin selbständig gemacht. Mit ihrer Band „Wild Chucks“ bestreitet sie regelmäßig Auftritte. Vor der Coronapandemie hat sie mehrere große Benefizkonzerte zu Gunsten von Mariphil organisiert. Steffi Bauer leitet in Eisenharz „Steffis Musikmäuse“, eine musikalische Frühförderung für die Kleinsten mit ihren Eltern.

Für den Kinder- und Jugendchor hat sie sich ein neues Konzept überlegt. Unter dem Motto: „Ich singe im Chor - was sind deine Superkräfte?“ soll es in Zukunft drei statt wie bisher zwei Chöre geben. So können die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen besser angepasst werden.

„Die Notenhüpfer“ von 4,5 Jahren bis zur 1. Klasse sollen vor allem mit Rhythmusspielen und viel Bewegung Spaß an der Musik erfahren. „Die Ohrwürmer“ ist die Gruppe mit den Kindern 2. – 5. Klasse. Für die Jugendlichen ab 6. Klasse hat Steffi Bauer sich etwas Besonderes ausgedacht, um das Singen attraktiv zu gestalten.

Für den Jugendchor „Plan-C“ soll eigens „Plan-B“ eine Jugendband gegründet werden. „Plan-B“ wird geleitet von Lukas Kolb (23 Jahre), der unter anderem der Gitarrist bei den „Wild Chucks“ ist. Steffi Bauer möchte die Jugendlichen beim Singen und Spielen mit ihrer Erfahrung unterstützen. Die Jugendlichen sollen ihre eigenen Musikwünsche verwirklichen und ihren Platz im Chor oder in der Band finden. Wir setzen voraus, dass das Instrument sicher beherrscht wird.

Am Donnerstag, 7.10.2021 um 18.00 Uhr starten die Proben von „Plan-B“ und „Plan-C“ im Rathaus in Eisenharz im kleinen Saal. Bis zu den Herbstferien können alle Interessierten zur offenen Schnupperprobe kommen. Wir halten die 3-G-Regeln ein.

Die Ohrwürmer und die Notenhüpfer sollen noch im Laufe dieses Jahres beginnen. Bei Fragen kann man sich gerne an Steffi Bauer (info@steffisingt.de) wenden.