Chor aus Chur singt in Eglofs

Auf einen musikalischen Leckerbissen darf man sich nach Angaben des Chors Kontraste demnächst in Eglofs freuen: Das Graubündner „Vokalensemble incantanti“ aus Chur kommt am Samstag, 15. September, ins Allgäu und präsentiert seine Gesangskünste ab 20 Uhr bei einem Konzert in der Pfarrkirche St. Martin.

Obwohl hierzulande nicht wirklich bekannt, lasse die Biografie des Chores aufhorchen, geht aus der Mitteilung hervor: Der Chor hatte demnach Auftritte von Chur bis New York, erzielte erste Plätze bei internationalen Chorfestivals und wurde zum „European Champion“ 2017 in Lettland in der Kategorie Jugendchor gekürt.

Der Chor schreibt selbst in seiner Biografie: „Seit mittlerweile 15 Jahren entführt incantanti sein Publikum auf musikalische Reisen durch verschiedenste Epochen der Musikgeschichte. „incantanti“ – der Name, welcher an das italienische „incantare“ angelehnt ist und so viel bedeutet wie „diejenigen, die verzaubern“, ist Programm. In den letzten Jahren bewegt sich das Vokalensemble vermehrt auch auf internationalem Parkett und darf dort regelmäßig Erfolge feiern. Mit im Gepäck befindet sich stets das einheimische, romanische Liedgut, welches das Vokalensemble incantanti als Kulturbotschafter Graubündens und der Schweiz ins Ausland trägt.“ Veranstaltet wird das Konzert vom Argenbühler Chor Kontraste. Einige Mitglieder des Vereins hatten die Schweizer live erlebt und seien so begeistert gewesen, dass sie Kontakt aufgenommen hätten. Der Hintergedanke: Im Jubiläumsjahr „Chor Kontraste – 20 Jahre Takte, Töne, Temperamente“ sollte ein musikalischer Höhepunkt gesetzt werden – mit Erfolg.