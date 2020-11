Celenus Fachklinik Bromerhof in Argenbühl nimmt am Aktionstag teil

Mit dem „Vergissmeinicht-Tag“ wollen Mutter-Vater-Kind-Kliniken in ganz Deutschland auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen – darunter auch die Celenus Fachklinik Bromerhof in Argenbühl

Diese war von Mitte März bis Ende Juni auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Pandemie geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter Beachtung strenger Hygienerichtlinien, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurden, finden seit Ende Juni wieder Mutter-Vater-Kind Maßnahmen statt. Die Hygienerichtlinien lassen jedoch keinen Regelbetrieb zu, sodass die Kliniken nicht ausreichend belegt werden können, um das wirtschaftliche Überleben zu sichern.

Jährlich nahezu 120 000 Mütter und Väter mit ihren Kindern behandelt

Jährlich nahmen laut der Pressemitteilung bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie fast 120 000 Mütter und Väter mit ihren Kindern bundesweit in 130 Kliniken an diesen bedeutenden Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen teil, um den gesundheitlichen Belastungen und Störungen der Zielgruppe aus der Mehrfachbelastung durch Kindererziehung, Haushalt und Beruf entgegenzuwirken. In diesen Kliniken engagieren sich mehr als 10 000 Mitarbeiter täglich für die Gesundheit der kleinen und großen Patienten.

Nach dem Corona-Lockdown Mitte März wurden alle Kliniken mit einem Versorgungsvertrag auf behördliche Anordnung geschlossen und konnten frühestens ab Ende Mai 2020 mit umfassenden Einschränkungen wieder öffnen. Unter Beachtung aller notwendigen Hygienerichtlinien wurden Pandemiepläne mit den Gesundheitsämtern abgestimmt. Diese lassen allerdings, so das Schreiben, keinen Regelbetrieb zu, sodass die Kliniken nicht ausreichend belegt werden können, um das wirtschaftliche Überleben zu sichern.

Coronabedingter Schaden kann nicht ausgeglichen werden

Für diese Kliniken gibt es demnach keine Möglichkeiten, den Schaden auszugleichen, der dadurch entsteht, dass die Betten coronabedingt nicht so ausgelastet werden können, wie dies vor der Pandemie der Fall war. Die Betten stehen zu einem großen Teil leer. Die finanziellen Reserven der Kliniken sind verbraucht und es wird dringend Hilfe benötigt.

Die Bundesregierung hat neue, weitere Corona-Finanzhilfen angekündigt, damit die wirtschaftlichen Akteure, die Auswirkung und Einwirkungen der Pandemie, denen sie schuldlos ausgesetzt sind, bewältigen und überstehen können. Diese Finanzhilfen müssen auch Kliniken in Not erreichen, heißt es in dem Bericht.

Das Bundeskabinett hat die Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes bis zum 31. März 2021 beschlossen und damit die von der Deutschen Rentenversicherung finanzierten Rehabilitationskliniken weiterhin unter einen Schutzschirm gestellt. Es sei nur logisch, dass die gesetzliche Krankenversicherung diesem Weg folgen muss, um die Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen zum Wohle der Versicherten zu erhalten, so die Mitteilung, die fordert die Hilfen in der Krise gerecht zu verteilen, um die Existenz der Vorsorge- und Rehabilitationskliniken für Mütter, Väter und ihre Kinder zu sichern.