CDU Isny-Argenbühl nominiert Kandidaten

Mit einem „Neueinsteiger“, was kommunalpolitische Gremien anbetrifft, sowie einem erfahrenen Gemeindeoberhaupt an der Spitze der Liste zieht die CDU im Wahlkreis Isny-Argenbühl in die Wahlen zum Kreistag am 26. Mai: Marc Siebler, den Isnyer CDU-Stadtverbandsvorsitzenden, wählten die 42 stimmberechtigten Parteimitglieder bei der Nominierungsversammlung im „Bayerischen Wirt“ in Schweinebach auf Listenplatz eins. Auf Platz zwei folgt Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Wangener Kreisrat Christian Natterer zeigte sich als Wahlleiter erfreut, dass es gelungen sei, „sechs starke Kandidaten aller Berufsgruppen zu finden“. Er hob hervor, dass im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Frühjahr das vielerorts in den Städten und Gemeinden stark vorhandene Vertrauen der Wähler in die ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker aufrechtzuerhalten sei. Und: „Die CDU geht mit dem Anspruch in die Wahl, auch in der nächsten Legislaturperiode wieder die mit Abstand stärkste Fraktion im Kreistag zu stellen – dies tut unserem erfolgreichen Landkreis nachhaltig gut“, sagte Kreischef Natterer.

Karl Immler fehlt in der Runde

Nicht zu finden war unter den mehr als 40 anwesenden Mitgliedern der beiden CDU-Ortsverbände Karl Immler, der über viele Jahre hinweg meinungsprägende CDU-Kreisrat im Wahlkreis 10 (Isny-Argenbühl). Die Versammlung am vergangenen Donnerstag hatte insofern auch den Charakter eines Generationswechsels in der Partei.

Bei ihrer Vorstellung stellten die sechs Kandidaten ihre unterschiedlichen Profile und Schwerpunkte heraus: Marc Siebler, 40 Jahre alter Rechtsanwalt und seit gut zwei Jahren Stadtverbandsvorsitzender, sagte, er sehe seine Aufgabe darin, die CDU Isny und die Stadt auf Kreisebene zu stärken und zu vertreten.

Roland Sauter, 45-jähriger Bürgermeister der Gemeinde Argenbühl, betonte, er wolle den ländlich geprägten Gemeinden und Städten mit ihren besonderen Herausforderungen im Kreistag eine Stimme geben und sich für sie einsetzen.

Christa Fuchs aus Eglofs auf Platz drei der Liste ist Vizepräsidentin der Landfrauen im Württembergischen Allgäu. Die 51-Jährige will vor allem den Anteil der Frauen im Kreistag erhöhen.

Ihr folgt auf Platz vier Jürgen Immler. Dem 37 Jahre alten Landwirtschaftsmeister und Diplomvolkswirt ist eine „effiziente Kreisverwaltung“ wichtig, „die die Menschen nicht bevormundet, sondern deren Eigenverantwortung fördert“. Dafür wolle er sich einsetzen, sagte der Isnyer.

Nico Schüle, mit 26 Jahre jüngster CDU-Kreistagskandidat im Wahlkreis, Betriebswirt und Prokurist bei der elterlichen Firma Schüle Reisen in Isny, bekundete die Absicht, „vor allem der Jugend eine Stimme im Kreistag“ zu geben. Es sei wichtig, dass auch junge Menschen ein Angebot bei der Kommunalwahl hätten.

Auf Platz sechs kandidiert die 37-jährige Isnyerin Anja Bebek. Die kaufmännische Angestellte ist seit Herbst 2018 Vorsitzende des neu installierten Gesamtelternbeirates der Isnyer Kindergärten.

Im Kreistag möchte sie sich vor allem für Familienthemen einsetzen, wobei ihr wichtig sei, „nicht nur zu meckern, sondern auch selbst aktiv zu handeln“.