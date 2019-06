Buchsbaumzünsler auf dem Vormarsch: So entsorgen Sie befallene Bäume

Der Buchsbaumzünsler ist seit einiger Zeit auch in der Region auf dem Vormarsch. Er breitet sich im Landkreis Ravensburg immer mehr aus, wie es im Amtsblatt der Gemeinde Argenbühl heißt. Befallene Bäume dürfen nicht überall entsorgt werden.

Diese können nur in den Entsorgungszentren Ravensburg-Gutenfurt oder Wangen-Obermooweiler abgegeben werden, teilt die Gemeinde mit. Die befallenen Bäume müssen dafür allerdings gut in Kunststoffsäcken verpackt sein. Das Landratsamt weist daraufhin, dass Grüngutannahmestellen direkt in den Gemeinden befallene Pflanzen nicht annehmen können.

Schrittweise hat sich der Zünsler in den vergangenen Jahren verbreitet. Als kleiner weißer oder bräunlicher Schmetterling legt er seine Eier in den Buchs. Daraus werden die Raupen. Sie verpuppen sich. Neue Schmetterlinge entstehen. Sie legen ihre Eier in weitere Buchsbüsche.

Hilfe aus dem Tierreich

Seit Frühjahr 2018 beobachten Experten ein neues Phänomen: Spatzen, Kohlmeisen und Wespen haben begonnen, die Raupen zu fressen. Der Schädling aus Asien sei aber nicht mehr ausrottbar, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums 2018.