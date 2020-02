Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen zu Hüttenbrand

Die Polizei geht bei dem Hüttenbrand am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Klinger Weiher in von Brandstiftung aus. Wie die Polizei mitteilt, wird der Schaden, der dem Besitzer hierdurch entstanden ist, auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07522 / 9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.