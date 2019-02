Brand in Zimmereibetrieb rasch gelöscht

Ein Brand eines Zimmereibetriebes bei Eglofs ist am Samstag gegen 1.50 Uhr gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer im Außenbereich des Gebäudes aus und griff auf die Werkstatt über. „Da der Brand bei Entdeckung durch den Seniorchef des Unternehmens noch nicht allzu weit fortgeschritten war und durch den Einsatz von Feuerlöschen etwas eingedämmt werden konnte, hatten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle“, so Feuerwehrsprecher Achim Reißner.

Wie Reißner weiter mitteilt, „brannte die Außenfassade des Betriebs beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Eglofs bereits großflächig und breitete sich auch unter der Blechverkleidung weiter aus“. Durch den Einsatz von mehreren Feuerlöschern sei jedoch ein schnelles Ausbreiten des Feuers verhindert worden. Die Feuerwehren Argenbühl, Isny und Wangen waren laut Mitteilung der Polizei mit starken Einsatzkräften vor Ort, um ein größerer Übergriff auf die angrenzenden Baulichkeiten zu verhindern. Teilweise mussten laut Polizei Wände eingerissen werden, um die neu entstandenen Glutnester ablöschen zu können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Mitteilung der Polizei noch an. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 000 Euro.

Die Feuerwehr bekämpfte laut Sprecher Reißner die Ausbreitung mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Innenangriff der betroffenen Gebäudeteile: „Von außen wurde die Brandausdehnung über die Drehleiter aus Isny und weitere Löschtrupps angegangen. Das Feuer konnte so rasch abgelöscht und ein Großbrand verhindert werden. Ferner wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet um die Gebäudeteile rauchfrei zu bekommen.“ Anschließend hätten sich die Einsatzkräfte daran gemacht, die Dachhaut und die Fassade von außen zu öffnen um Glutnester ausfindig und unschädlich zu machen, so Reißner weiter. Parallel dazu seien auch die Wand- und Deckenverkleidungen im Gebäudeinneren teilweise geöffnet um sicherzustellen, dass Flammen und Glut sich nicht in der Isolierung weiter ihren weg suchen. Die Lokalisierung verbliebener Glutnester sei dabei durch den Einsatz einer Wärmebildkamera unterstützt worden.

Brand war gegen 3.30 Uhr gelöscht

Gegen 3.30 Uhr war der Brand laut Feuerwehrsprecher Reißner endgültig gelöscht. „Die Abteilung Eglofs übernahm im Anschluss die Brandwache am Objekt. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Morgenstunden an. Drei Personen wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich vom anwesenden Notarzt und dem DRK untersucht. Ansonsten kamen bei diesem Feuer keine Personen zu Schaden.“

Die Feuerwehren waren laut Reißner mit über 140 Mann und 22 Fahrzeugen vor Ort. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Norbert Fässeler unterstützte zudem die Einsatzleitung. Das DRK war mit dem Regelrettungsdienst, einem Notarzt aus Wangen, sowie der SEG-Isny mit sechs Fahrzeugen und 13 Kräften im Einsatz.

Die Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt, zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei, betont Feuerwehrsprecher Reißner.