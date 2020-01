BMW landet im Straßengraben

Auf der Strecke zwischen Gießen und Eglofs ist am Donnerstagabend ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen.

Der junge Mann fuhr laut Polizeibericht gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 8011 in Richtung Eglofs. In einer scharfen Linkskurve kam er wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Ein Abschleppwagen musste das Auto aus dem Graben ziehen. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.