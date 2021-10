Blumenschau Isny-Argenbühl zeigt Gartenarbeit als Bildershow

Die Allgäuer Gärten und geschmückten Balkone sind etwas ganz Besonderes und wie ein zweites Wohnzimmer im Freien. Dies haben Gärtnerinnen und Gärtner aus Isny und Argenbühl wieder einmal unter Beweis gestellt: Ob Rosen, Blühflächen, Bauerngärten, florale Kunstwerke, geschmückte Balkone und bepflanzte Dachterrassen oder die Entspannungsecke im Garten – von allem ist etwas dabei.

In diesem Jahr hat Gottfried Bischofberger an zwei Terminen fotografiert. Bereits im Juni wurden die prachtvollen Rosen in Szene gesetzt und im August die Gärten, Blumenwiesen und Balkone. Aufgrund der besonderen Umstände wurde, wie bereits im letzten Jahr, eine Bildershow zusammengestellt. Somit können alle an trüben Herbsttagen den Sommer noch einmal genießen. Zu sehen unter www.argenbuehl.de oder YouTube - Stichwort: „Impressionen der Blumenschau Isny Argenbühl 2021“.