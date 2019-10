Blasmusik für Generationen gibt es beim Ratzenrieder Herbst

Seit Jahren veranstaltet die Musikkapelle Ratzenried am Tag der Uhrumstellung von Sommer- auf Winterzeit ihren Ratzenrieder Herbst. Dieses Jahr steht er laut Pressemitteilung unter dem Motto „Blasmusik für Generationen“. Bei freiem Eintritt beginnt die Veranstaltung am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Ratzenried.

Den ersten Teil des Abends gestaltet die veranstaltende Ratzenrieder Musikkapelle mit traditioneller Blasmusik aus dem böhmisch-mährischen Bereich. Im zweiten Teil des Abends spielt die junge Blasmusikformation Hofenbrass. Die neun jungen Musiker aus sieben Musikkapellen rund um Leutkirch samt Sängerin hätten von traditioneller bis moderner Blasmusik ein großes Repertoire, heißt es. So sei an diesem Abend für Alt und Jung etwas dabei – Blasmusik für Generationen. Es gibt die bewährten Mostsorten und eine Bar.